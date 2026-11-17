Британското правителство обяви, че налага санкции на осем израелски строителни компании, участващи в изграждането на селища на Западния бряг, както и на активистка група, която възпрепятства доставките на хуманитарна помощ за ивицата Газа. Информацията предава The Times of Israel.

Това е първият път, в който Обединеното кралство санкционира израелски субекти след парламентарните избори за Кнесета миналия месец.

Лондон налага замразяване на активи и забрана за заемане на директорски длъжности по отношение на осемте дружества, сред които са Har Hevron Development Company Ltd, Hemdat Shomron Ltd и S.A.G. (Velvel) Construction and Development Ltd, които строят и развиват жилищни проекти на Западния бряг.

Правителството обяви пакета от санкции малко преди изтичането на крайните срокове по търга за E1 – селищен проект, който би разделил Западния бряг на две, прекъсвайки териториалната връзка между ключови палестински населени места, включително Рамала, Източен Йерусалим и Витлеем.

Палестинците и редица западни правителства предупреждават, че този проект на практика би торпилирал възможността за създаване на териториално единна палестинска държава на Западния бряг.

„Защитата на решението за две държави е пътеводната звезда в подхода на това правителство“, заяви в официално изявление британският външен министър Ед Милибанд. „Ето защо моето послание относно E1 е ясно: не участвайте в търгове, не стройте и не печелете от унищожаването на решението за две държави.“

Обединеното кралство наложи санкции и на групата „Цав 9“ (Tzav 9), която според Лондон редовно е блокирала камиони с хуманитарна помощ, превозващи храна, вода и гориво за ивицата Газа.

Отношенията между Великобритания и Израел се влошиха значително през последните три години заради разногласия относно начина, по който Израел води войната си срещу „Хамас“ – започнала след атаката на групировката на 7 октомври 2023 г. – както и заради плановете на израелското правителство за разширяване на селищата на Западния бряг.