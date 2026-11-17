Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристига във Филипините днес в края на срещата на върха на страните от Югоизточна Азия, където може да се сблъска с протести преди първата от две години среща на лидерите на групата „Куад“ (Quad) – формат за сигурност, обединяващ САЩ, Япония, Австралия и Индия, предаде Ройтерс.

Азиатската обиколка на Тръмп, която включва форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън и дългоочаквана тристранна среща с лидерите на Китай и Русия, идва след поражението на Републиканската партия на междинните избори в САЩ. Посещението се провежда и на фона на шпионски обвинения, както и на нови американски ограничения върху достъпа на Китай до чипове за изкуствен интелект (ИИ), които биха могли да усложнят крехкото примирие в търговската война.

В Манила се очакват демонстрации срещу визитата на Тръмп след дни на протести, включващи изгаряне на чучела на президента, призиви за край на войната в Близкия изток и отмяна на ръководената от САЩ инициатива за веригите за доставки Pax Silica.

Предстоящата среща на „Куад“ ще бъде първата за Тръмп в този формат и предшества форума на АТИС, чийто домакин е китайският президент Си Дзинпин. В миналото Пекин критикуваше „Куад“ като опит за обкръжаване на Китай, но държавите членки подчертават, че групата не е насочена срещу нито една конкретна страна.

Срещата на „Куад“ като „най-добрия възможен сигнал“

На срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в понеделник китайският премиер Ли Цян приветства „наистина изключителните“ икономически постижения на Китай и блока въпреки глобалните търговски ограничения и заяви ангажимента на Пекин към свободната търговия. Макар Китай да е най-големият търговски партньор на АСЕАН, водещите икономики в 11-членния блок (с общ БВП над 3,9 трилиона долара) стремят да задълбочат връзките си със САЩ въпреки търговската несигурност при администрацията на Тръмп.

Бившият заместник-държавен секретар на САЩ Кърт Кембъл приписа заслугата за свикването на „Куад“ на държавния секретар Марко Рубио. Според Кембъл провеждането на форума непосредствено преди тристранните разговори САЩ – Китай – Русия в четвъртък е „вероятно най-добрият възможен сигнал“, който Вашингтон може да изпрати.

От Белия дом подчертаха, че под ръководството на Тръмп „Куад“ се е доказал като „партньорство на действието“, насочено към гарантиране на свободен и отворен Индо-Тихоокеански регион. Очаква се лидерите да демонстрират единство и да обсъдят морската сигурност, експортните ограничения, диверсификацията на доставките на критични минерали, изкуствения интелект, подводните кабели и реакцията при бедствия.

По-активна роля на Япония и двустранни срещи в Манила

Във вторник лидерите на АСЕАН проведоха срещи с колегите си от Япония, Южна Корея, Китай и Индия преди годишната Източноазиатска среща на върха. Японският премиер Санае Такаичи обеща да работи за укрепване на регионалната икономическа и енергийна устойчивост и веригите за доставки на критични минерали. „Докато международният ред преминава през период на голяма нестабилност, Япония ще играе все по-проактивна роля“, заяви тя.

Очаква се Тръмп да пристигне в Манила късно следобед, като ще пропусне Източноазиатската среща на върха, но ще се включи в „Специална среща на върха“ САЩ – АСЕАН. В сряда американският президент ще разговаря с филипинския си колега Фердинанд Маркос-младши.

По-рано днес Тръмп ще подпише и съвместно изявление с тайландския премиер Анутин Чарнвиракул относно споразумение за реципрочна търговия, съобщи правителството в Банкок. САЩ са най-големият експортен пазар за Тайланд, като поемат 24% от общия износ на страната през тази година.