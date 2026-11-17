Видеоигрите се превърнаха в едно от най-популярните развлечения в света, независимо дали става въпрос за мобилни приложения, конзоли или компютърни игри. Времето, което хората отделят за тях обаче, се различава значително в отделните държави. Ново проучване показва къде геймингът заема най-голяма част от свободното време на интернет потребителите.

Класацията е изготвена въз основа на данни на изследователската компания GWI за второто тримесечие на 2025 г., включени в доклада „Digital 2026 Global Overview Report“. В проучването са обхванати 54 държави, като са анализирани навиците на интернет потребители на възраст над 16 години и времето, което отделят седмично за видеоигри на различни устройства.

Средно по света потребителите отделят за видеоигри 6 часа и 56 минути седмично, което се равнява на малко под един час дневно.

Филипините оглавяват класацията със значителна преднина. Там потребителите прекарват средно повече от 11 часа седмично в игри. Следват Бразилия с 10 часа и 56 минути и Турция с 10 часа и 11 минути. Това са единствените три държави в изследването, в които седмичното време за видеоигри надхвърля 10 часа.

В другия край на подреждането са Япония и Мароко. Японските интернет потребители отделят средно 3 часа и 59 минути седмично за игри, а в Мароко показателят е едва 2 часа и 36 минути. Така разликата между първото и последното място достига 8 часа и 38 минути седмично.

Интересен резултат е представянето на държавите от Северна и Южна Америка. Пет страни от региона попадат сред десетте с най-много време, отделяно за видеоигри. Бразилия и Мексико изпреварват САЩ, въпреки че американският пазар е сред най-големите в света по приходи от гейминг индустрията.

В Мексико потребителите играят средно по 9 часа и 24 минути седмично, докато в САЩ показателят е 9 часа и 9 минути. Бразилците пък отделят почти два часа повече седмично от американците.

Тези резултати показват, че икономическият мащаб на един пазар не е задължително свързан с времето, което населението прекарва във видеоигри. Големите приходи от индустрията не означават непременно и най-продължително време за игра.

Любопитни са и данните за Източна Азия – регион, който има огромно влияние върху световната гейминг индустрия. Въпреки водещите позиции на местни компании и производители, държавите там остават под световната средна стойност.

В Южна Корея хората отделят средно 5 часа и 48 минути седмично за видеоигри. В Китай времето е 5 часа и 12 минути, в Тайван – 6 часа и 3 минути, а в Хонконг – 5 часа и 6 минути.

Особено показателен е резултатът на Япония, която заема 53-о място от общо 54 държави. Страната има ключова роля в развитието на глобалната индустрия благодарение на компании като Nintendo и Sony, но нейните интернет потребители прекарват значително по-малко време в игри в сравнение с тези в САЩ и редица други държави.

Данните очертават любопитно противоречие: държавите, които създават едни от най-популярните игрови платформи и заглавия в света, невинаги са тези, чиито жители играят най-дълго.

Проучването показва, че културното и икономическото влияние на дадена страна върху видеоигрите не може да се измерва единствено с часовете, които хората прекарват пред екрана. Навиците на потребителите зависят от множество фактори, сред които достъпът до технологии, свободното време и популярността на различните форми на забавление.