Реал Мадрид продължава да се интересува от Майкъл Олисе

Реал Мадрид продължава да иска да привлече звездата на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, съобщава "Екип". Интересът на "белите" към френския национал е актуален, въпреки че през лятото клубът привлече Ян Диоманде от РБ Лайпциг.

Голямото желание на президента на "белите" Флорентино Перес винаги е било да има в отбора си Олисе. Той обаче се намира в отлични отношения с ръководителите на Байерн, които категорично отказват да продадат своя ас, поради което и той се насочи към Диоманде и дори не отправи оферта за Олисе. Информацията гласи, Перес няма да се откаже от Олисе, стига да има възможност да го привлече.

Съотборниците на Майкъл Олисе в националния отбор на Франция Килиан Мбапе, Едуардо Камавинга и Ибрахима Конате говорят с него за "белите" по време на лагерите на "петлите". В същото време Байерн готви сериозна офанзива, за да поднови договора на своята звезда. Твърди се, че баварците ще направят Олисе най-скъпоплатения футболист в отбора.

На този етап обаче Олисе не дава сигнали дали е склонен да подпише нов контракт, но също така по никакъв начин не е показал, че иска да напусне. Ако той не се разбере с Байерн за нов договор, то Реал Мадрид със сигурност ще направи опит да го привлече.

Настоящият договор на Майкъл Олисе с Байерн е до лятото на 2029 година.