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Реал Мадрид продължава да се интересува от Майкъл Олисе

Реал Мадрид продължава да се интересува от Майкъл Олисе
AP/БТА

"Белите" ще опитат да го привлекат, ако има такава възможност

Реал Мадрид продължава да иска да привлече звездата на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, съобщава "Екип". Интересът на "белите" към френския национал е актуален, въпреки че през лятото клубът привлече Ян Диоманде от РБ Лайпциг. 

Голямото желание на президента на "белите" Флорентино Перес винаги е било да има в отбора си Олисе. Той обаче се намира в отлични отношения с ръководителите на Байерн, които категорично отказват да продадат своя ас, поради което и той се насочи към Диоманде и дори не отправи оферта за Олисе. Информацията гласи, Перес няма да се откаже от Олисе, стига да има възможност да го привлече. 

Съотборниците на Майкъл Олисе в националния отбор на Франция Килиан Мбапе, Едуардо Камавинга и Ибрахима Конате говорят с него за "белите" по време на лагерите на "петлите". В същото време Байерн готви сериозна офанзива, за да поднови договора на своята звезда. Твърди се, че баварците ще направят Олисе най-скъпоплатения футболист в отбора. 

На този етап обаче Олисе не дава сигнали дали е склонен да подпише нов контракт, но също така по никакъв начин не е показал, че иска да напусне. Ако той не се разбере с Байерн за нов договор, то Реал Мадрид със сигурност ще направи опит да го привлече. 

Настоящият договор на Майкъл Олисе с Байерн е до лятото на 2029 година.

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