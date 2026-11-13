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И от ДПС защитиха домашната ракия

И от ДПС защитиха домашната ракия
Снимка: БТА

Настояват повишението на такса "битови отпадъци" да не е шоково

"По темата за домашната ракия, която вълнува толкова много българи - ние предлагаме отпадане на тези текстове. Не може под един знаменател да се поставят нарушители, които продават контрабандна ракия и хора, които са решили да споделят с приятели и близки по повод домашна ракия", заяви народният представител от ДПС Атидже Вели по време на брифинг в парламента във връзка с данъчните закони.

Думите й бяха във връзка с приетите на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат да не може да се предлага и продава ракия в помещения, свързани с осъществяването на стопанска дейност.

От партията имат и други предложения за данъчните закони, като предлагат да няма шоково поскъпване на такса битови отпадъци. Според тях данъкт уикенд трябва да се запази на същата ставка от 3%, за да бъде в полза на туристите. Те настояват и да бъдат улеснени родителите по отношение на данъчните облекчения за децата.

Атидже Вели, която е председател на Комисията за по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, уточни, че над 30 са становищата и сигналите от възмутени родители и граждани срещу Закона за личната помощ и то само за вчерашния ден. 

"ДПС сме против отнемане на тези права, особено на хората, които отглеждат болните си деца и близки по толкова позорен и унизителен начин", заяви още Вели. 

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