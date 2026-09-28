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Киселова за ракията: Маскирайте я като вино или компот!

Киселова за ракията: Маскирайте я като вино или компот!

Бившият председател на НС публикува ироничен пост във Фейсбук по актуалната тема

Бившият председател на парламента Наталия Киселова публикува ироничен пост във Фейсбук по актуалната тема за ракията. Тя предлага хумористично напитката да бъде маскирана като вино или компот:
 
Моля, без паника!
Нека да уточним::
1. Данъчните закони действат занапред! Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация или в Декларация ad hoc пред КПК. В краен случай я наречете вино! След като киселото вино може да стане ракия, то защо ракията да не се обяви за подобрено вино?
2. Занапред не слагайте домашна гюловица, сливова или грозданка в пластмасови шишета. Има компотени буркани, в краен случай бутилки от пенливо вино!
3. Към всички на селския казан: уеднаквете бележките и как ще се раздават те за платен акциз!
Да видим 👀 редакцията на нормата и ще я тълкуване занапред отново!
 
 

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