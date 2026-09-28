Берлин: Русия не желае преговори за прекратяване на войната в Украйна
Говорител на германското Министерство на външните работи заяви, че различията между двете страни са станали „отново ясно видими“ по време на срещата между германския външен министър Йохан Вадефул и руския му колега Сергей Лавров
Първите преки разговори между Германия и Русия след началото на пълномащабната инвазия в Украйна са показали, че позициите на двете страни остават силно раздалечени. Берлин също така смята, че Москва не е готова да започне сериозни преговори за прекратяване на войната, предаде Ройтерс.
Говорител на германското Министерство на външните работи заяви, че различията между двете страни са станали „отново ясно видими“ по време на срещата между германския външен министър Йохан Вадефул и руския му колега Сергей Лавров.
Двамата разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Срещата беше първата пряка среща между външните министри на Германия и Русия след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.
Според германското външно министерство разговорите са затвърдили оценката на Берлин, че Русия не проявява готовност за преговори нито за прекратяване на огъня, нито за цялостно прекратяване на войната.
Разговорът, продължил малко повече от 20 минути, е бил посветен на войната в Украйна и двустранните отношения. Срещата е била поискана от германската страна.
След нея Вадефул заяви, че между Берлин и Москва остават сериозни разногласия. Той е призовал Русия към деескалация и прекратяване на войната, както и е осъдил действия, които според Германия представляват ескалация спрямо страната и Европа.
„Ако Русия е готова за конструктивен диалог и най-вече, ако е готова да спре войната срещу Украйна, тогава преговорите със сигурност ще бъдат възможни“, каза германският министър.
Лавров от своя страна заяви, че не е чул от Вадефул нищо различно от публично заявяваната от Берлин позиция. По думите му Москва не вижда напредък след срещата.
Вадефул подчерта, че Германия остава отворена за диалог с Русия, но настоя Украйна да участва пряко във всички преговори, свързани с нея.