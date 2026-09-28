Берлин: Русия не желае преговори за прекратяване на войната в Украйна

Първите преки разговори между Германия и Русия след началото на пълномащабната инвазия в Украйна са показали, че позициите на двете страни остават силно раздалечени. Берлин също така смята, че Москва не е готова да започне сериозни преговори за прекратяване на войната, предаде Ройтерс.

Говорител на германското Министерство на външните работи заяви, че различията между двете страни са станали „отново ясно видими“ по време на срещата между германския външен министър Йохан Вадефул и руския му колега Сергей Лавров.

Двамата разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Срещата беше първата пряка среща между външните министри на Германия и Русия след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Според германското външно министерство разговорите са затвърдили оценката на Берлин, че Русия не проявява готовност за преговори нито за прекратяване на огъня, нито за цялостно прекратяване на войната.