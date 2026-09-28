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Близо 5 на сто от българите пият всеки ден

Близо 5 на сто от българите пият всеки ден

Това е по-малко от средното за ЕС

През 2025 г. 4,6% от българите на възраст 16 и повече години са консумирали алкохол ежедневно. Делът е малко под средния за Европейския съюз от 4,8%, показват данни на Евростат.

В ЕС 19,2% от хората са употребявали алкохол всяка седмица, а 21,8% – поне веднъж месечно. Други 20,7% са консумирали алкохол по-рядко от веднъж месечно, докато 33,5% не са пили изобщо или не са употребявали алкохол през 2025 г.

Най-висок дял на ежедневна консумация е отчетен в Полша – 16%. Следват Италия със 7,9% и Белгия и Дания с по 7,5%.

Данните показват и значителна разлика между половете. През миналата година 56,5% от мъжете в ЕС са употребявали алкохол поне веднъж месечно при 35,9% от жените.

Ежедневната консумация се увеличава и с възрастта. Тя е едва 0,8% сред хората между 16 и 24 години, но достига 8,9% при населението на 65 и повече години.

Евростат отчита и връзка със социално-икономическото положение. Сред хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, 47,5% не са употребявали алкохол през годината или никога не са пили. При хората извън тази рискова група делът е 29,9%.

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