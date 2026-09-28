Макрон: Европа трябва да преоткрие смелостта на своите основатели

Френският президент Еманюел Макрон призова Европа да възстанови единството си и да не допуска завръщането на национализма.

Той направи изявлението по време на среща, посветена на изграждането на Европа и на мира, в град Мец, на която присъства и папа Лъв XIV.

„Тук бие хилядолетното сърце на Европа – една Европа, която защитава, която е единна и която действа“, заяви Макрон, цитиран от Франс прес.

По думите му Европа трябва да остане суверенна и демократична и да продължи да следва своя проект за мир и просперитет.

„Европа трябва да преоткрие смелостта на своите основатели“, каза френският президент.

Той предупреди срещу затварянето в себе си, омразата към другия и възраждането на националистически движения, които според него могат да разделят европейските общества.

Срещата в Мец се състоя в последния ден от посещението на папа Лъв XIV във Франция.