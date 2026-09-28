Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Ангел Джамбазки пред ТАРАЛЕЖ: Геноцидната държава Северна Македония нехае за живота на Ива Михайлова

Ангел Джамбазки пред ТАРАЛЕЖ: Геноцидната държава Северна Македония нехае за живота на Ива Михайлова
БТА

Евродепутатът в мандат 2014-2024 година поиска по-твърда реакция от София, включително санкции срещу представители на властта в Скопие

Случаят с Ива Михайлова е поредният пример за отношението на властите в Република Северна Македония към хората с българско национално самосъзнание и българско гражданство. Това заяви Ангел Джамбазки в интервю за ТАРАЛЕЖ.

Днес в Основния съд в Кочани продължава делото срещу Михайлова, която е с двойно гражданство - българско и на Северна Македония. Тя е обвинена във връзка с автомобилна катастрофа от октомври 2025 г., при която има загинал човек. След инцидента документите ѝ са отнети и тя не може да напусне страната, включително за лечение в България.

Вчера Ива Михайлова заяви, че тя не се чувства в безопасност в Северна Македония и, че според нея няма реален справедлив процес.

Нови кадри във връзка със случая на Ива Михайлова в Северна Македония, показват полицейски служители в заведение, в което се намира и обвиняемата по делото за тежката катастрофа край Кочани.

На краткия видеозапис се виждат двама служители с обозначение "ПОЛИЦИЈА", седнали на маса в непосредствена близост.

"Съвсем очевидно е, че продължава тенденциозното антибългарско отношение на властите в Република Северна Македония към хора, които имат българско национално самосъзнание и българско гражданство. И този медицински терор, отказът на лечение, не е далеч първият случай", заяви Джамбазки пред ТАРАЛЕЖ.

Той припомни и други случаи, които според него показват сходно отношение.

"Аз на първо четене, съвсем бегло, се сещам поне за още трима-четирима човека, един от които също е познат и на редакцията на "Таралеж". Това е Горан Чане, на когото беше отказана операция със стърчащи от коляното телове, кости и така нататък, и беше задържан в Република Северна Македония заради фалшиво дело, в което го обвиняваха, че той бил разпространявал етническа омраза в интернет. И човекът може да загуби крака си", каза Джамбазки.

Най-остър той беше в оценката си за действията на властите в Скопие.

"Това е просто една дивашка държава, която се отнася към своите граждани като някаква постколониална държава от петия свят, в която човешкият живот няма никакво значение, в която властите целенасочено тероризират по възможно най-бруталния, античовешки начин своите граждани, които изразяват различно от официалното мнение, като заплашват буквално техния живот и здраве."

Джамбазки продължи:

"Според мен там са някъде на едно ниво със Северна Корея, вероятно."

По думите му случаят на Ива Михайлова не трябва да бъде разглеждан изолирано.

"Така че това е един от начините, по които дивашката, апартейдна, геноцидна държава Република Северна Македония тероризира своите граждани, които имат българско национално самосъзнание, българско гражданство."

Бившият евродепутат отправи критики и към реакцията на българската държава.

"И тук въпросът е към българските власти, без изключение и без какъвто и да било компромис, които някак си имат една много ясно изразена глухота и слепота по тези проблеми и едва-едва някой нещо помъцне по темата."

Според него България разполага с достатъчно инструменти, с които може да упражни натиск върху властта в Скопие.

"Не са достатъчни. Това, което може да направи, е да откаже достъп до Шенгенското пространство, според мен, на функционерите от управляващото мнозинство в Република Северна Македония."

Джамбазки поиска и налагането на санкции.

"Биха могли да бъдат наложени санкции например на министъра на външните работи, на министър-председателя, докато не вземат... Тия западняците малко да се сетят, че става дума за брутално, драстично нарушаване на човешките права, отказ от лечение, преследване срещу личността."

Днешното заседание по делото е съсредоточено върху показанията на вещите лица и експертизите по катастрофата. Още на предишното заседание започна изслушването на първото от трите вещи лица.

На въпрос какво би означавало евентуално разминаване между международна и местна експертиза, Джамбазки заяви:

"Пълна глупост е изобщо целият фарс, който са монтирали като съдебен процес. И аз съм убеден, че една обективна, безпристрастна експертиза ще докаже това."

"Въпросът е доколко ще бъде чута тя, тъй като без натиск отвън в Република Северна Македония никога нищо няма да се случи", допълни той.

В заключение Джамбазки призова българската дипломация и представителите на страната в европейските институции да поставят по-активно въпроса.

"Българската дипломация на всички нива трябва да се активизира."

"И другото е да се налагат санкции, защото знаете много добре, че на злата круша трябва да се върже зъл прът и че кучето скача според тоягата."

Още по темата

Полицаи следят Ива Михайлова и докато е в заведение (ВИДЕО)

Полицаи следят Ива Михайлова и докато е в заведение (ВИДЕО)

Ива Михайлова преди делото в Кочани: "Не се чувствам в безопасност тук"

Ива Михайлова преди делото в Кочани: "Не се чувствам в безопасност тук"

Ново заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани

Ново заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Белгия пише нови правила за електрическите и водородните камиони

Белгия пише нови правила за електрическите и водородните камиони

Ружа Райчева: Опитът на Йотова да лавира между Запада и Русия е заради русофилския вот

Ружа Райчева: Опитът на Йотова да лавира между Запада и Русия е заради русофилския вот

Емануил Йорданов: Започнаха старите практики и опитите за черен пиар срещу Йотова

Емануил Йорданов: Започнаха старите практики и опитите за черен пиар срещу Йотова

Виолета Комитова: Пътните ремонти не трябва да се разделят на поръчки за асфалт, мантинели и маркировка

Виолета Комитова: Пътните ремонти не трябва да се разделят на поръчки за асфалт, мантинели и маркировка

Бойко Василев: Братя Мормареви успяват да творят заедно в епоха на суета и егоцентризъм

Бойко Василев: Братя Мормареви успяват да творят заедно в епоха на суета и егоцентризъм

Водещи

Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Летище Бургас запазва зимната връзка със София

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

Косовският парламент прие декларация в защита на осъдените бивши лидери на АОК

  • Преди 2 минути
Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Конституционният съд организира международна конференция по повод 35-годишнината си

Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

Математик откри необичайна осмостенна фигура с три „отвора“

  • Преди 8 минути
Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

Халгримсон: Ирландия насочи вниманието на света към Газа

  • Преди 8 минути
СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

СМО: 36% от речните басейни в света са били под нормата през 2025 г.

  • Преди 23 минути
Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

Заради пожар край Сливен бе активирана системата BG-Alert

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

България гостува на Парагвай в решителен мач за Купа „Дейвис“

  • Преди 30 минути
Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

Китай отказа да коментира дали Тръмп е предложил на Си американски оръжия

  • Преди 34 минути
30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

30 пияни и 8 дрогирани шофьори засечени само за ден

  • Преди 37 минути
Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

Свидетел по делото срещу Кирил Петков: Главният секретар на МВР не е знаел предварително за ареста на Борисов

  • Преди 43 минути
Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

Криза в Ювентус върна Антонио Конте в центъра на вниманието

  • Преди 50 минути
Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

Милиарди срещу стареенето: Науката още не знае каква може да е цената

  • Преди 53 минути
Руски дрон удари сграда на Националната академия на науките в Киев (ВИДЕО)

Руски дрон удари сграда на Националната академия на науките в Киев (ВИДЕО)

  • Преди 56 минути
Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи

Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи

  • Преди 1 час