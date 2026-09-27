Ива Михайлова преди делото в Кочани: "Не се чувствам в безопасност тук"

Делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова в Кочани продължава в понеделник със заседание, на което се очаква да бъдат изслушани вещите лица, изготвили експертизите по случая.

Михайлова е подсъдима за тежък пътен инцидент със смъртен случай, при който самата тя също е пострадала. Заради висящото дело на 23-годишната жена е наложена забрана да напуска Кочани и Северна Македония.

По думите ѝ обаче необходимото лечение не може да ѝ бъде осигурено в страната.

"Утре се надявам процесът да продължи справедливо. До момента не смятам, че е било справедливо, но се надявам утре да се обърнат нещата. Моите вещи лица ще покажат своите експертизи, които твърдят противоположното на това от прокуратурата. Аз изпитвам доста силни болки. И тук няма как да ми помогнат. Даже болкоуспокояващите вече не помагат. Не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилни стоят по цял ден пред къщата ми. Дронове също летят над къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големият престъпник", каза Ива Михайлова.

Предстоящото заседание е свързано с експертизите по делото, като Михайлова очаква нейните вещи лица да представят заключения, които според нея противоречат на експертизите, изготвени по поръчка на прокуратурата.