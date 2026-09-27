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Ердоган: Издирваните от Международния наказателен съд трябва да бъдат подведени под отговорност за Газа и Ливан

Ердоган: Издирваните от Международния наказателен съд трябва да бъдат подведени под отговорност за Газа и Ливан
Снимка: AP/БТА

Турският президент заяви, че мястото на обвинените във военни престъпления е в съдебните зали, а не на трибуната на ООН

Турският президент Реджеп Таийп Ердоган призова за преследване и подвеждане под отговорност на лицата, издирвани от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с действията им в Газа и Ливан. Това съобщава "Хюриет дейли нюз".

"Мястото на военнопрестъпниците, издирвани от Международния наказателен съд, не е трибуната на ООН, а съдебните залите. Те трябва да бъдат преследвани и подведени под отговорност за убийствата, които са извършили и за пролятата кръв на цивилни в Газа и Ливан", заяви Ердоган пред участниците в Международния бизнес форум в Истанбул.

Форумът се състоя вчера в рамките на Международния търговски панаир "Мюсиад Експо" (MÜSİAD EXPO 2026).

Ердоган посочи, че срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху има заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Газа.

Турският президент изрази одобрение и към действията на дипломатическите представители, които напуснаха залата на Общото събрание на ООН в Ню Йорк по време на речта на Нетаняху в знак на протест.

"Това са протести, които показаха пред света, че палестинците не са сами", заяви Ердоган.

Той подчерта още, че "Турция ще продължи да защитава правата на палестинците срещу геноцида, провеждан от Израел в Газа".

В изказването си пред форума Ердоган акцентира и върху икономическото развитие на Турция.

По думите му производството в страната се е увеличило с 2,3 процента през второто тримесечие на 2026 г.

Износът на стоки е надхвърлил 280 милиарда долара за периода август 2025 - август 2026 г., посочи турският президент. Той очаква общият износ на стоки и услуги да достигне 405 милиарда долара за същия период.

В тазгодишното издание на MÜSİAD EXPO 2026 са участвали 50 000 представители на компании от 114 държави, информира "Хюриет дейли нюз".

Компаниите развиват дейност в различни сектори, сред които строителство, недвижими имоти, мебелно производство, вътрешен дизайн, машиностроене, автомобилна промишленост, отбранителна промишленост, металургия, енергетика и информационни технологии.

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