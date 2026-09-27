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Ружа Райчева: Опитът на Йотова да лавира между Запада и Русия е заради русофилския вот

Ружа Райчева: Опитът на Йотова да лавира между Запада и Русия е заради русофилския вот
Facebook/Ружа Райчева

Ружа Райчева и Веселин Стойнев коментираха присъединяването на България към общото изявление и последвалите уточнения за националната позиция

Според журналистката Ружа Райчева действията на управляващите създават впечатление за непоследователност при обясняването на българската позиция.

"Правителството продължава същата външна политика, каквато имаше досега всяко предишно правителство, но с различен тон и с различни окраски. Но когато се прави обяснение за собствената ти позиция, изглежда леко напред-назад и неуверено. Това отваря и линията на опозицията, че говорят едно вътре, а друго - навън", коментира в "120 минути" журналистката.

Веселин Стойнев посочи, че Илияна Йотова трябва да представи по-конкретно възраженията, които България е имала към декларацията.

"Президентът Илияна Йотова каза, че е имало редакция и несъгласие с декларацията, но след като е казала "А", да каже и "Б" и да покаже какви са били тези несъгласия. Според мен ще ѝ е много трудно да го направи", каза Стойнев.

По думите му в документа е подкрепена позицията за безусловно и всеобхватно прекратяване на огъня като първа стъпка към съдържателни преговори.

"В това изявление се поддържа украинската позиция от март миналата година за безусловно и всеобхватно спиране на огъня като първа стъпка за съдържателни преговори. Това подкрепят и тези 51 страни, които Йотова редуцира до 40", каза още той.

Стойнев постави въпроса дали България се разграничава от позицията на Украйна и ЕС по отношение на прекратяването на войната и бъдещите преговори.

"В речта си пред Общото събрание на ООН тя говореше за мир с едни банализми, че в преговорите трябва да участват и двете страни. Въпросът е дали България се разграничава от тази украинска позиция, зад която застава ЕС, и се приближава до руската, която казва, че Русия няма да прекратява огъня, защото това ще позволи на Украйна да се въоръжава още, да ѝ помагат западните съюзници. Тя ще иска преговори за мир по време на военни действия и с условието да получи съгласи за завзетите от нея четири области", обясни Стойнев.

Райчева свърза последвалото уточнение на Йотова и с предстоящата президентска кампания и позиционирането спрямо различни групи избиратели.

"Доуточняването от страна на Илияна Йотова е да не загуби по-русофилски настроения вот, на който в момента му се отваря една друга възможност, доста по-твърда, и тя е в лицето на кандидатите на "Възраждане". Според мен тя се опитва, подобна на Румен Радев, да лавира и хем да бъде със Запада, хем да има по-мека позиция с Русия", смята Райчева.

По думите ѝ в кандидатпрезидентската кампания изкуствено се поставя въпросът за избора между Запада и Изтока.

"Такова нещо няма. По-скоро има една нюансирана позиция, но нюанс не значи лошо и не значи, че България няма позиция. Значи, че геополитиката не е черно-бяла и управляващите го осъзнават. Темата за това България да избира къде е е изкуствено привнесена, за да мобилизира електорат", смята Райчева.

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