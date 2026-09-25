Ружа Райчева за "Таралеж": ГЕРБ и ДПС ще прелеят вот към Йотова

"Президентската кампания вече започна и се очаква да бъде изключително остра".

Това каза пред ТАРАЛЕЖ журналистът Ружа Райчева в първия ден на предизборната кампания за президентските избори. По думите ѝ кампанията реално се води от месеци, а появата на „Възраждане“ с кандидат-президентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин е внесла нова интрига в надпреварата.

„Очаквам кампанията да продължи да бъде кална. Тя се води от месеци между двата основни претендента на този етап - Илияна Йотова и Андрей Гюров“.

Тя очаква, че по време на кампанията ще бъдат вадени истории от миналото на кандидатите, които ще се използват за различни политически атаки.

„Очаквам, че ще се вадят още истории от миналото. Интересно ще бъде да видим дали Илияна Йотова ще се включи в тази тактика за уязвяване на опонента, защото до момента тя не го прави“.

Според нея „Възраждане“ са успели с изчакването си да създадат очакване за промяна в конфигурацията, а Волгин е „свеж полъх“ в състезанието.

„Много трудно ще бъде за тях да достигнат до балотаж, но не е изключено. Зависи от това как върви кампанията“.

Райчева очерта като основни фигури в президентската надпревара Илияна Йотова, Костадин Костадинов, Андрей Гюров и Георги Кандев. Според нея останалите кандидати са по-скоро периферни участници.

Един от най-важните въпроси според Райчева е накъде ще се насочат гласовете на ГЕРБ и ДПС, след като двете формации не издигат собствени кандидат-президентски двойки.

„Това е най-интересният въпрос. Тук може би е голямата интрига. Според мен значителна част от този вот в крайна сметка може да отиде при Илияна Йотова. По-голямата част ще гласуват за Йотова, тъй като тя не е воювала с ГЕРБ, така да се каже, а избирателите на ГЕРБ трудно биха били привлечени от двойката Андрей Гюров – Георги Кандев, защото ГЕРБ няма добро минало с ПП-ДБ".

Райчева допуска и преливане на вот от ДПС към Йотова.

„Очаквам, че ще има подкрепа повече от ДПС към Йотова, тъй като се очаква тя да е победител. Това се вижда и в състава на инициативния комитет на кандидат-президентската двойка. Вотът на ГЕРБ и ДПС не трябва да се разглежда като напълно контролиран от партийното ръководство".

Райчева определя решението на ГЕРБ да не участва със собствен кандидат като грешка.

„Аз лично смятам, че е грешка, защото Борисов показа слабост и притеснение за първи път в такава степен. Показа, че върви надолу и е наясно, че го очаква загуба“.

Според журналиста участието в президентските избори е можело да бъде възможност за ГЕРБ да измери реалната си подкрепа преди местния вот. Тя направи паралел с Костадин Костадинов, който влиза в битката, въпреки че пред него стои трудна задача.

„Най-малкото да си преброят избирателите, както се казва, преди местни избори. Това е лидерска позиция. Борисов не зае тази лидерска позиция и остави щафетата да се раздава насам-натам“.

Пред ТАРАЛЕЖ Райчева коментира и политическата есен. Според нея истинският риск за всяко правителство не са толкова политическите протести, колкото протестите, предизвикани от икономическото положение на хората. По думите ѝ предишният икономически протест е бил свързан и с бюджета, а сега допълнителен фактор са увеличените осигуровки.

„Предстои да се види дават ли плод тези мерки на правителството или са само приказки. Това е, което наистина може да ги потопи. Не са толкова приказките за Пеевски и съдебната реформа. Ако хората се затрудняват финансово - няма да издържат още дълго“.

Райчева очаква по-сериозен икономически натиск върху властта по-скоро през следващата година.

„Засега фокусът е първо върху президентските избори, а после празниците. Хората ще си казват: „Да, трудно е, но ще видим“. И после вече ще е минало достатъчно време, за да се каже: „Те са виновни““.

Според Райчева управляващите предприемат промени, но към момента действат прекалено предпазливо. Като пример тя посочи промените в законодателството за хазарта. По думите ѝ плахи са били и обещаните административни съкращения, а липсата на ограничения върху възнагражденията на ръководители в държавни предприятия също е оставила негативно усещане.

„Някакви половинчати мерки бяха взети. Изглеждат плахи до този момент и много предпазливи, което е много особено при положение, че имат такава огромна власт и могат да действат по-смело“.

Паралелно с икономическите теми според Райчева ключова остава битката за съдебната система. Тя обърна внимание на разследванията, свързани с Делян Пеевски, за които според нея публичният интерес постепенно отслабва. Тя е на мнение, че резултатът от тези разследвания зависи и от взаимодействието между институциите. По думите ѝ промяната трябва да започне от съдебната система и от избора на нов Висш съдебен съвет.

Райчева коментира и сигнала на Борислав Сарафов срещу министъра на правосъдието Николай Найденов за политическа корупция и търговия с влияние. Според нея моментът на появата му не е случаен.

„Не е случайно, разбира се, и самият Борислав Сарафов не е случаен човек. Той беше отстранен като главен прокурор с идването на власт на "Прогресивна България" и този правосъден министър. Не е никак случайно, че се задейства сега, когато Делян Пеевски прави всичко възможно да представи Демерджиев като корумпиран, да подава на свой ред сигнали срещу него".

Според Райчева следващата голяма политическа интрига ще бъде около формирането на мнозинство за избора на нов Висш съдебен съвет.

„Важно е това, което ще бъде договорено в парламента. Чува се, че „Прогресивна България“ води разговори с „Демократична България“ и вече се обсъждат потенциални кандидатури - обсъждат се имена като Андрей Янкулов и Емил Дечев. В същото време Борисов заема изчаквателна позиция и наблюдава как ще се развият отношенията между двете формации. Той стои отстрани и чака да види как „Прогресивна България“ ще си изпати с ДБ, така както той си изпати, и тогава „Прогресивна България“ да се обърне към него“.

В заключение Райчева коментира, че президентската кампания може да измести вниманието от важните за обществото въпроси.

„Теми като разследванията срещу Пеевски, съдебната реформа и икономическите проблеми остават на заден план заради предизборното противопоставяне и кампанията, която е много кална и предстои да става все по-кална“.