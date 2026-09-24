Социологът Геновева Петрова: Няма да има много голяма интрига на президентските избори

Няма да има много голяма интрига на президентските избори, смята социологът Геновева Петрова от "Алфа Рисърч".

"Винаги може някой да се намеси в състезанието по неочакван начин, защото сме виждали изненади на местните избори с по-различна подкрепа за различните кандидати. Ще наблюдаваме нагласите на хората и тяхното намерение кого да подкрепят", добави тя.

Според нея това, което може да се очертае като хипотеза, е мнозинството на хората да послушат призива на ГЕРБ и да не подкрепят никого на първия тур на президентските избори.

Геновева Петрова обаче е на мнение, че някои депутати от ГЕРБ биха могли да подкрепят двойката кандидати за президент и вицепрезидент - Андрей Гюров и Георги Кандев.

Възможно е двамата да бъдат подкрепени и на втори тур, добави Петрова.

Социологът Андрей Райчев анализира, че центърът в политиката за президентските избори е празен.

Той смята, че кметът на Елин Пелин може да получи изненадваща подкрепа на президентските избори.

Райчев открои като друга възможна изненада на президентските избори - Костадин Костадинов-Петър Волгин, издигнати от "Възраждане" за кандидат за президент и вицепрезидент.

Той не очаква големи електорални бури на президентските избори.

Райчев е на мнение, че Илияна Йотова-Кирил Вълчев играят много силно, а Андрей Гюров и Георги Кандев го играят странно с видеа в ТикТок. Големият въпрос, според социолога, е къде ще отидат гласовете на ГЕРБ и ДПС.

Геновева Петрова очаква също силно представяне на "Възраждане".