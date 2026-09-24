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Социологът Геновева Петрова: Няма да има много голяма интрига на президентските избори

Социологът Геновева Петрова: Няма да има много голяма интрига на президентските избори
БТА

Андрей Райчев е на мнение, че центърът в политиката за президентските избори е празен

Няма да има много голяма интрига на президентските избори, смята социологът Геновева Петрова от "Алфа Рисърч".

"Винаги може някой да се намеси в състезанието по неочакван начин, защото сме виждали изненади на местните избори с по-различна подкрепа за различните кандидати. Ще наблюдаваме нагласите на хората и тяхното намерение кого да подкрепят", добави тя.  

Според нея това, което може да се очертае като хипотеза, е мнозинството на хората да послушат призива на ГЕРБ и да не подкрепят никого на първия тур на президентските избори. 

Геновева Петрова обаче е на мнение, че някои депутати от ГЕРБ биха могли да подкрепят двойката кандидати за президент и вицепрезидент - Андрей Гюров и Георги Кандев.

Възможно е двамата да бъдат подкрепени и на втори тур, добави Петрова. 

Социологът Андрей Райчев анализира, че центърът в политиката за президентските избори е празен.

Той смята, че кметът на Елин Пелин може да получи изненадваща подкрепа на президентските избори

Райчев открои като друга възможна изненада на президентските избори - Костадин Костадинов-Петър Волгин, издигнати от "Възраждане" за кандидат за президент и вицепрезидент. 

Той не очаква големи електорални бури на президентските избори.

Райчев е на мнение, че Илияна Йотова-Кирил Вълчев играят много силно, а Андрей Гюров и Георги Кандев го играят странно с видеа в ТикТок. Големият въпрос, според социолога, е къде ще отидат гласовете на ГЕРБ и ДПС. 

Геновева Петрова очаква също силно представяне на "Възраждане".

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