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Венецуела обеща, че в страната ще има избори

Венецуела обеща, че в страната ще има избори
AP/БТА

Президентът посочи, че правителство е започнало диалог с опозицията

Временният президент на Венецуела Делси Родригес обеща пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк, че в страната ѝ ще има избори, предадоха световните агенции.

В речта си по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации тя благодари на американския държавен глава Доналд Тръмп за възобновяването на дипломатическите отношения между САЩ и Венецуела девет месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от американските военни.

"Искам да заявя съвсем ясно пред това Общо събрание - във Венецуела ще има избори“, каза Родригес от трибуната на ООН, уточнявайки, че те ще са част от прехода към "абсолютна демокрация".

В речта си Родригес отбеляза, че венецуелското правителство е започнало диалог с опозицията и ще гарантира, че за изборите ще бъдат регистрирани всички политически сили. Тя добави, че националните институции се подготвят за изборен процес, предава БТА.

"Венецуела постави началото на процес на демократична трансформация за своето възраждане - подреден, институционален и подлежащ на проверка процес за изграждане на държава, която е по-свободна за всички, по-просперираща и по-сдобрена със себе си“, каза Родригес.

Венецуелските и американските власти по-рано подчертаха необходимостта от избори, но все още не е определена дата – дори и само ориентировъчна. Опозицията смята, че изборът на независим Върховен съд и на Национален избирателен съвет са от съществено значение за свикването на такива избори.

Критици твърдят, че Вашингтон е оставил на заден план венецуелската опозиция, като се е отказал от исканията за свободни избори в полза на сделки за петрол и инвестиции с временното правителство.

 

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