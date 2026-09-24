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Петима загинали и 43-ма ранени при 33 тежки катастрофи през изминалото денонощие

Петима загинали и 43-ма ранени при 33 тежки катастрофи през изминалото денонощие
БТА

В София са станали три тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия

Петима души са загинали, а 43-ма са ранени при 30 катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от министерството на вътрешните работи. 

В София са станали три тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия, при които трима души са пострадали. 

От началото на септември са настъпили 531 пътни инцидента, при които 31 са загинали, а 657 са ранени. 

От началото на годината са регистрирани 5023 катастрофи, при които са загинали 344 души, а 6234 са ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите (320) през същия период на 2025 г., се отчитат 24 (двадесет) повече загинали участници в движението, през 2026г.

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