Петима загинали и 43-ма ранени при 33 тежки катастрофи през изминалото денонощие

Петима души са загинали, а 43-ма са ранени при 30 катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от министерството на вътрешните работи.

В София са станали три тежки и 24 леки пътнотранспортни произшествия, при които трима души са пострадали.

От началото на септември са настъпили 531 пътни инцидента, при които 31 са загинали, а 657 са ранени.

От началото на годината са регистрирани 5023 катастрофи, при които са загинали 344 души, а 6234 са ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите (320) през същия период на 2025 г., се отчитат 24 (двадесет) повече загинали участници в движението, през 2026г.