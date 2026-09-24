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Изграждане на Музей на толерантността в България обсъди Йотова в САЩ

Изграждане на Музей на толерантността в България обсъди Йотова в САЩ
Снимка: Администрация на президента

Това стана на среща с водещи американски еврейски организации в САЩ

Президентът Илияна Йотова се срещна в Ню Йорк с ръководствата на водещи американски еврейски организации в САЩ в рамките на посещението си за участие в седмицата на високо равнище на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Йотова подчерта историческата традиция на толерантност на българското общество. Представителите на еврейските организации откроиха с благодарност спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.

Фокус бе поставен и върху идеята за създаване на Музей на толерантността в България. „Той няма да бъде ориентиран само към миналото, а и към бъдещето. Искаме да разкажем за тъмните времена на Холокоста, за да не се повтарят в бъдещето", посочи тя и допълни, че това е важно особено на фона на глобалните прояви на антисемитизъм и опитите за пренаписване на историята.

Именно като начин за противодействие на това президентът открои и развитието на критичното мислене в ерата на технологиите, когато децата имат достъп до всякаква информация. 

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