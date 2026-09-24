Ще има ли Български културен институт?

Йотова се срещна снощи местно време в Генералното консулство на България в Ню Йорк с представители на българската общност в най-многолюдния град в САЩ.

Илияна Йотова е на посещение в Ню Йорк, където оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. По-рано вчера тя произнесе от трибуната на ООН своята реч по време на дебатите.

Срещата с представители на българската общност се състоя на празничен коктейл по случай Деня на независимостта на България - 22 септември, организиран от Посолството на България във Вашингтон и Генералното консулство на България в Ню Йорк.

Домакини на приема бяха временно управляващият Посолството на България в САЩ Стефка Йовчева и генералният консул на България в Ню Йорк Ангел Ангелов.

Почетни гости на събитието бяха президентът Илияна Йотова, министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Таралеж припомня - на 17 септември цигуларката Ива Джаджева обяви гладна стачка, а концертмайсторката Галина Койчева-Мирчева заяви, че напуска състава.