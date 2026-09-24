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Ще има ли Български културен институт?

Ще има ли Български културен институт?
Снимка: Личен архив

Илияна Йотова очаква, че този институт ще има филиал в Ню Йорк

Президентът Илияна Йотова се обяви за създаване на Български културен институт. Държавният глава отбеляза, че България е единствената страна членка на ЕС, която няма такава институция.

Тя каза, че това е „голяма болка“ за нея, при условие че България е страна, която може да се гордее с 14-вековна история. Президентът изрази увереност, че Ню Йорк ще е един от градовете, в които бъдещият Български културен институт ще има свой филиал.

Йотова се срещна снощи местно време в Генералното консулство на България в Ню Йорк с представители на българската общност в най-многолюдния град в САЩ.

Илияна Йотова е на посещение в Ню Йорк, където оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН. По-рано вчера тя произнесе от трибуната на ООН своята реч по време на дебатите.

Срещата с представители на българската общност се състоя на празничен коктейл по случай Деня на независимостта на България - 22 септември, организиран от Посолството на България във Вашингтон и Генералното консулство на България в Ню Йорк.

Домакини на приема бяха временно управляващият Посолството на България в САЩ Стефка Йовчева и генералният консул на България в Ню Йорк Ангел Ангелов.

Почетни гости на събитието бяха президентът Илияна Йотова, министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Таралеж припомня - на 17 септември цигуларката Ива Джаджева обяви гладна стачка, а концертмайсторката Галина Койчева-Мирчева заяви, че напуска състава.

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