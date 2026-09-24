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Дизелът във Франция достигна 2,40 евро

Дизелът във Франция достигна 2,40 евро
pixabay

Правителството обяви помощ за шофьорите

Във Франция дизелът достигна рекордните 2,40 евро средно за литър - с близо 70 евроцента повече, отколкото преди началото на войната с Иран в края на февруари. Бензинът също отдавна премина границата от 2 евро, съобщава НОВА ТВ.

Според френското правителство към момента няма реален недостиг на горива и не се очаква такъв поне през следващите два месеца. На практика обаче на около 15% от бензиностанциите в страната има проблеми с наличностите на един или друг вид гориво.

Една от големите вериги бензиностанции във Франция е решила да ограничи цените на своите обекти.

Там бензинът се продава за около 2 евро за литър, А98 е около 2,20 евро, а дизелът - около 2,29 евро. Именно по-ниските цени привличат голям брой шофьори и водят до огромни опашки, а на някои от тези обекти горивото свършва.

Има обаче и бензиностанции, на които определени горива липсват. На места колонките са затворени, а на други - големи цистерни доставят нови количества. Най-често проблемът се наблюдава именно там, където цените са по-ниски и търсенето е най-голямо. В същото време на независимите бензиностанции цените могат да бъдат значително по-високи. На една от тях дизелът в сряда е струвал 2,56 евро за литър, а бензинът - между 2,38 и 2,45 евро. Това предизвиква ново недоволство сред шофьорите.

Кризата с цените на горивата във Франция може да бъде разделена на два основни етапа.

Преди началото на кризата дизелът се е продавал за около 1,70 евро за литър, а бензинът - за около 1,60-1,70 евро. След рязкото покачване в края на февруари цените преминават границата от 2 евро, като дизелът достига 2,30-2,40 евро за литър. След известно успокоение през лятото от юли насам отново започва постепенно поскъпване, което води до сегашната нова вълна на повишение на цените.

На фона на мерките, които други европейски държави предприемат, френското правителство засега е по-предпазливо. Властите многократно са заявявали, че няма достатъчно бюджет за мащабни допълнителни компенсации. Въпреки това преди дни беше обявена еднократна помощ от 100 евро за близо 6 милиона души, които използват автомобилите си по необходимост. Сред тях са медицински сестри, помощен персонал и хора, живеещи или работещи в райони, в които общественият транспорт не е достатъчно развит.

Предвижда се и друга мярка - работодателите да могат да изплащат годишна еднократна помощ от 1000 евро на служители, за които използването на автомобил е необходимост и няма реална алтернатива за придвижване. Засега не се планира намаляване на акцизите и данъците върху горивата, нито въвеждането на допълнителни ограничения върху цените.

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