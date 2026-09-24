Цветомир Николов пред Таралеж: Възможно е да има още по-голямо поскъпване на горивата

Господин Николов, какви са цените на горивата в момента в България и какво може да очакваме?

Цените на горивата в България не излизат от общия фона на тези в ЕС и продължават да се увеличават. Наблюденията на хората от колонките на бензиностанциите е, че ръстът е значително по-голям от този в Западна Европа, но причината за това е, че базовата цена е по-ниска, заради по-ниския акциз и ДДС. Когато говорим за по-ниски цени, трябва да имаме предвид цените на дребно. Цената на едро в България преди данъците е по-близка до средната за ЕС.

Цените на дизела и керосина се отделят от общата пазарна логика и растат доста по-бързо. Дизелът доста бързо стигна до 2 евро на литър. Едната причината е, че това е доста по-търсено гориво, използва се и за различни процеси, свързани с битови сектори като транспорт, логистика. От друга страна има недостиг на дизел в света, защото няма достатъчно рафинериен капацитет. В последните години голяма част от дизела за ЕС идваше от Саудитска Арабия и Близкия изток, които, за съжаление, в момента не изнасят такива готови горива. Накрая причината дизелът да расте като цена е по-голямото търсене и ограничения рафинериен капацитет и производство на дизел съответно.

Преди дни на доста бензиностанции в Централна Европа имаше липса на пропан-бутан, което се беше отразило и на трафика.

Пропан-бутанът, известен като LPG, е доста особен продукт. Всяка рафинерия използва определен микс типове суров петрол. Самата рафинерия произвежда конкретен микс от нефтопродукти с различно съотношение на барел. Всяка рафинерия произвежда различно количество керосин, дизел, мазут, нафта и т.н. Тези продукти се произвеждат едновременно като те са следствие на самия процес на кракинг. При този процес суровият петрол се превръща в нефтопродукт, пластмаси, полимери. Идеята е, че всяка рафинерия наглася своето производство за конкретни продукти, в зависимост от своя пазар.

Българската рафинерия в Бургас почти не произвежда пропан-бутан, почти изцяло го внасяме от външни пазари. Това е за сметка на дизела и бензина и най-вече на керосина. Това е причината за недостига на дизел. Една рафинерия не може да произведе 100% дизел от един барел петрол, тя има микс от продукти, които имат своя отделна логика на търсене. Затова е нуждата от допълнителен рафинериен капацитет. Недостатъчният рафинериен капацитет в Европа е, защото нямаше икономически смисъл от поддържане на рафинерии за 1-2 определени продукти, а другите се явяват излишни. Това е логиката, която стои зад недостига на определени петролни продукти като пропан-бутана, дизела и керосина.

България като доставки няма проблем нито с дизела, нито с керосина, като цяло – с нито един нефтопродукт. Ценовият шок се отразява. Цяла Европа няма остър недостиг, макар пазарът да изсмуква всички налични количества, той успява да задоволи европейското търсене. В страната търсенето почти не се повлия от цените на горивата.

Възможно ли е да очакваме криза на пазара на горива – било недостиг, било – много високи цени?

Ние вече сме в ситуация на криза на горивата – не толкова като физически доставки, колкото като шок от цените на крайните продукти. Този ценови ефект е постигнат от определени процеси, които създават lag (забавяне), пример за това са торовете. Има период на изчакване, на определено догонване. Тези процеси се включват в цената на торовете, заради по-високата цена на природния газ, се отразява на цените в земеделието и продуктите, които стигат до трапезата на българските граждани. За да стигнат до масата, те трябва да бъдат калкулирани на края на процеса, когато продуктът е готов. Съвсем скоро може да очакваме ново поскъпване на редица продукти, които са от подобни суровини. Същото важи за пластмасите, за услуги и производство на продукти, които имат транспортни разходи, зависят от течни горива за междинни или цялостни процеси. Напълно възможно е да има вторично поскъпване, независимо от това, което наблюдаваме на колонките (на бензиностанциите). Само по себе си това е немалък ценови шок за потребителите, който създава висока инфлация, и затруднения на пазара на труда от технологичната трансформация с изкуствения интелект.

Възможно ли тези цени да се задържат?

Тези цени ще се задържат, защото сме в сезон, в който потреблението продължава да расте, търсенето на горива ще се запази. Дефицитът ще остане, докато конфликтът (с Ормузкия проток – б.а.) не бъде разрешен. Ако конфликтът не бъде разрешен, ще виждаме още по-големи цени.