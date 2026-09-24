Румен Радев е на посещение в Полша - ще разговаря с Доналд Туск

Премиерът Румен Радев заминава на посещение в Полша. Във Варшава министър–председателят ще разговаря с полския премиер Доналд Туск.

Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа ще са във фокуса на двустранните разговори.

За втори път от встъпването си в длъжност като премиер Радев отива в Полша. През юни участва в Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година бе полският град Гданск. Тогава той разговаря с министър–председателя Доналд Туск за възможности за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство.

Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата. Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната.



Месец по-късно Радев проведе в София среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество е изразило готовност сътрудничеството да продължи.

До запълването на пълна бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт.



Министърът на отбраната Димитър Стоянов също е част от българската делегация във Варшава.