Парламентът ще обсъди промени в Наказателния кодекс

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс ще обсъдят депутатите на първо четене.

Вносител е Министерският съвет, а измененията са свързани с въвеждане в законодателството на изискванията на директива на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 г. относно определянето на престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз.

Предлага се да бъдат криминализирани като престъпления определени форми на нарушение на ограничителните мерки на Европейския съюз, както и действията, насочени към тяхното заобикаляне.

За тези деяния се предвижда налагането на наказания лишаване от свобода, глоби, както и в определени случаи лишаване от определени права.

„Ограничителните мерки са и основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката на сигурност на Съюза, като гаранции за върховенството на закона, правата на човека, принципите на международното право и опазването на мира, укрепването на международната сигурност“, заяви при представянето на законопроекта пред правната комисия заместник-министърът на правосъдието Ирена Борисова.

Тя посочи също, че заради забавяне в транспонирането на директивата срещу страната е образувана наказателна процедура от ЕК, което налага промените в Наказателния кодекс да са с приоритет.

В програмата на депутатите е предвидено също ратифициране на Пето споразумение за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE у нас и на Пето споразумение за изменение и допълнение на Финансовото споразумение между правителството с фонда относно изпълнението на инициативата JEREMIE.

Необходимостта от сключване на Пето изменение и допълнение на двете споразумения произтича от прието постановление на Министерския съвет от 2026 г. за определяне на реда и начина на използване на ресурса, възстановен на финансовия инструмент по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 след края на периода на допустимост на разходите, както и от решението за възлагане управлението на възстановения ресурс по оперативната програма в размер 48 353 532 евро на Европейския инвестиционен фонд, се посочва в мотивите на вносителите.

Парламентът предстои да обсъди на първо четене и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В мотивите към него се посочва, че основната му задача е изготвяне на процедура, насочена към приключване на поземлената реформа.

В програмата за четвъртък са предвидени и първо гласуване на промени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и в Закона за железопътния транспорт.