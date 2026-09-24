Новини
Търси
Подкаст
Политика

Парламентът ще обсъди промени в Наказателния кодекс

Парламентът ще обсъди промени в Наказателния кодекс
БТА

Предлага се да бъдат криминализирани като престъпления определени форми на нарушение на ограничителните мерки на Европейския съюз, както и действията, насочени към тяхното заобикаляне

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс ще обсъдят депутатите на първо четене.

Вносител е Министерският съвет, а измененията са свързани с въвеждане в законодателството на изискванията на директива на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 г.  относно определянето на престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз.

Предлага се да бъдат криминализирани като престъпления определени форми на нарушение на ограничителните мерки на Европейския съюз, както и действията, насочени към тяхното заобикаляне.

За тези деяния се предвижда налагането на наказания лишаване от свобода, глоби, както и в определени случаи лишаване от определени права.

„Ограничителните мерки са и основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката на сигурност на Съюза, като гаранции за върховенството на закона, правата на човека, принципите на международното право и опазването на мира, укрепването на международната сигурност“, заяви при представянето на законопроекта пред правната комисия заместник-министърът на правосъдието Ирена Борисова. 

Тя посочи също, че заради забавяне в транспонирането на директивата срещу страната е образувана наказателна процедура от ЕК, което налага промените в Наказателния кодекс да са с приоритет.

В програмата на депутатите е предвидено също ратифициране на Пето споразумение за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE у нас и на Пето споразумение за изменение и допълнение на Финансовото споразумение между правителството с фонда относно изпълнението на инициативата JEREMIE.

Необходимостта от сключване на Пето изменение и допълнение на двете споразумения произтича от прието постановление на Министерския съвет от 2026 г. за определяне на реда и начина на използване на ресурса, възстановен на финансовия инструмент по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 след края на периода на допустимост на разходите, както и от решението за възлагане управлението на възстановения ресурс по оперативната програма в размер 48 353 532 евро на Европейския инвестиционен фонд, се посочва в мотивите на вносителите.

Парламентът предстои да обсъди на първо четене и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В мотивите към него се посочва, че основната му задача е изготвяне на процедура, насочена към приключване на поземлената реформа.

В програмата за четвъртък са предвидени и първо гласуване на промени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и в Закона за железопътния транспорт.

Още по темата

Румен Радев: Хазартът излиза от рекламата, контрабандата влиза в Наказателния кодекс (ВИДЕО)

Румен Радев: Хазартът излиза от рекламата, контрабандата влиза в Наказателния кодекс (ВИДЕО)

Близките на Георги Кузев искат промяна в Наказателния кодекс

Близките на Георги Кузев искат промяна в Наказателния кодекс

Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания

Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания

Бюджетът на София за 2026 влиза на обсъждане в Общината

Бюджетът на София за 2026 влиза на обсъждане в Общината

Протестът срещу Терзиев прерасна в спор за Русия и Украйна (ВИДЕО)

Протестът срещу Терзиев прерасна в спор за Русия и Украйна (ВИДЕО)

Най-важното от България на 23.09.2026 г.

Най-важното от България на 23.09.2026 г.

Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Водещи

Небето на 24 септември: Жълт код за слани в 7 области, следобед до 24 градуса

Небето на 24 септември: Жълт код за слани в 7 области, следобед до 24 градуса

  • Преди 3 минути
Свидетели на катастрофата с три жертви край Казанлък: Шофьорът не е направил опит да избегне сблъсъка

Свидетели на катастрофата с три жертви край Казанлък: Шофьорът не е направил опит да избегне сблъсъка

Депутатите питат Пламен Абровски за шарката по животните

Депутатите питат Пламен Абровски за шарката по животните

Извън протокола Тръмп посрещна с червен килим Си Цзинпин на пистата

Извън протокола Тръмп посрещна с червен килим Си Цзинпин на пистата

  • Преди 14 минути
Ще има ли Български културен институт?

Ще има ли Български културен институт?

  • Преди 20 минути
Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания

Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания

Парламентът ще обсъди промени в Наказателния кодекс

Парламентът ще обсъди промени в Наказателния кодекс

Бюджетът на София за 2026 влиза на обсъждане в Общината

Бюджетът на София за 2026 влиза на обсъждане в Общината

Цветомир Николов пред Таралеж: Възможно е да има още по-голямо поскъпване на горивата

Цветомир Николов пред Таралеж: Възможно е да има още по-голямо поскъпване на горивата

Световните лидери в Ню Йорк: Войните, дипломацията и сигурността в центъра на срещите

Световните лидери в Ню Йорк: Войните, дипломацията и сигурността в центъра на срещите

  • Преди 1 час
Италия се връща към ядрената енергетика

Италия се връща към ядрената енергетика

  • Преди 9 часа
Кристалина Георгиева: Световната икономика е устойчива, но перспективите за растеж са слаби

Кристалина Георгиева: Световната икономика е устойчива, но перспективите за растеж са слаби

  • Преди 9 часа
Най-важното от спорта на 23.09.2026 година

Най-важното от спорта на 23.09.2026 година

  • Преди 9 часа
Бъдещият посланик на РСМ в България: Искаме по-добри отношения със София

Бъдещият посланик на РСМ в България: Искаме по-добри отношения със София

  • Преди 9 часа
Поптодорова: Необходима е реформа на ООН на фона на 65 конфликта в света

Поптодорова: Необходима е реформа на ООН на фона на 65 конфликта в света