Бюджетът на София за 2026 влиза на обсъждане в Общината

Столичният общински съвет (СОС) ще гласува проекта за бюджет на София за 2026 година, предаде БНР.

Финансовата рамка е около 1,54 млрд. евро. Сред приоритетите са подобряването на инфраструктурата, изграждането и обновяването на детски градини и училища, както и развитието на градския транспорт.

Общинският съвет ще разгледа и икономическата рамка на обществения градски транспорт за 2026 година. В дневния ред е включен и изборът на обществен посредник на Столичната община.

Председателят на СОС Цветомир Петров посочи, че капиталовите разходи са насочени към завършването на метрото, ремонт на улици и подлези и мерки за пътна безопасност, както и към подобряване на чистотата на града.

“Капиталовите разходи възлизат на малко над 300 милиона евро и са насочени към завършването на метрото. Тук са ключови обекти – над 31 милиона евро са за ремонт на улици и подлези и пътна безопасност. Около 30 милиона евро са за по-добра чистота на града”, каза Петров.

Той отбеляза, че в бюджета са предвидени средства и за образователната инфраструктура и детските градини.

По думите му общата стойност на необходимите средства за изпълнение на транспортната задача е близо 330 милиона евро. СОС трябва да избере и нов обществен посредник на Столичната община за мандат 2026–2031 година. До финалния етап на процедурата са достигнали четирима кандидати, а изборът изисква квалифицирано мнозинство.