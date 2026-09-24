Лавров: Русия няма да спре операциите си в Украйна

Москва няма да прави „пауза“ във войната си срещу Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност на ООН, цитиран от Франс прес.

„Няма да правим пауза в нашата специална военна операция“, каза Лавров, като обвини Европа, че иска да използва спирането на бойните действия, за да „напомпва киевския режим с оръжие“.

По-рано вчера руският първи дипломат и американският му колега Марко Рубио обсъдиха редица въпроси от международния и двустранен дневен ред, съобщи Министерството на външните работи в Москва, цитирано от Ройтерс.

Лавров и Рубио разговаряха за обстановката в няколко региона, включително Украйна и Близкия изток.