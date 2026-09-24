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Лавров: Русия няма да спре операциите си в Украйна

Лавров: Русия няма да спре операциите си в Украйна

Той обвини Европа, че иска да използва спирането на бойните действия, за да „напомпва киевския режим с оръжие"

Москва няма да прави „пауза“ във войната си срещу Украйна, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност на ООН, цитиран от Франс прес. 

Няма да правим пауза в нашата специална военна операция“, каза Лавров, като обвини Европа, че иска да използва спирането на бойните действия, за да „напомпва киевския режим с оръжие“.

По-рано вчера руският първи дипломат и американският му колега Марко Рубио обсъдиха редица въпроси от международния и двустранен дневен ред, съобщи Министерството на външните работи в Москва, цитирано от Ройтерс.

Лавров и Рубио разговаряха за обстановката в няколко региона, включително Украйна и Близкия изток.

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