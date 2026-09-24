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Извън протокола Тръмп посрещна с червен килим Си Цзинпин на пистата

Извън протокола Тръмп посрещна с червен килим Си Цзинпин на пистата
Снимка: БТА

Си Цзинпин призовава Китай и САЩ да бъдат партньори, а не съперници

Като безпрецедентен жест на уважение Доналд Тръмп се отклони от протокола и посрещна китайския президент Си Цзинпин с червен килим на самолетната писта. За последен път Барак Обама е оказвал такава чест през 2015 година при посрещането на папа Франциск.

Китайският президент ще остане три дни в Съединените щати, като това ще бъде тест за отношенията между двете суперсили.

Пекин разпространи изявление, в което Си Цзинпин призовава Китай и САЩ да бъдат партньори, а не съперници. Преди визитата не се очакваше съществен пробив, но министърът на финансите обяви, че двете страни ще удължат до януари търговското примирие. 

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