Антонио Коща разговарял с президента на Иран за възобновено сътрудничество с МААЕ

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви снощи, че е разговарял с президента на Иран Масуд Пезешкиан и го е призовал да възобнови сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), предаде Ройтерс.

Коща отправи апел и за прекратяване на иранските удари срещу съседни страни, както и за пълно възстановяване на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток.