Антонио Коща разговарял с президента на Иран за възобновено сътрудничество с МААЕ
Председателят на Европейския съвет е призовал Иран да спре ударите по съседите си
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви снощи, че е разговарял с президента на Иран Масуд Пезешкиан и го е призовал да възобнови сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), предаде Ройтерс.
Коща отправи апел и за прекратяване на иранските удари срещу съседни страни, както и за пълно възстановяване на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток.