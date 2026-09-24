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Антонио Коща разговарял с президента на Иран за възобновено сътрудничество с МААЕ

Антонио Коща разговарял с президента на Иран за възобновено сътрудничество с МААЕ
Снимка: БТА

Председателят на Европейския съвет е призовал Иран да спре ударите по съседите си

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви снощи, че е разговарял с президента на Иран Масуд Пезешкиан и го е призовал да възобнови сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), предаде Ройтерс.

Коща отправи апел и за прекратяване на иранските удари срещу съседни страни, както и за пълно възстановяване на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток.

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