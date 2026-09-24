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Кирил Вълчев: Най-голямата опозиция на тези избори ще са хората, които няма да гласуват

Кирил Вълчев: Най-голямата опозиция на тези избори ще са хората, които няма да гласуват
Снимка: БТА

В България надписите да бъдат на български език, изтъкна той

"Не съм бил в политическа партия, моят поглед е като на Симеон Радев от "Строители на съвременна България". Най-важното е да се опиташ да видиш доброто, което Господ е вложил във всеки човек". Това заяви пред БНТ Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова.

Най-голямата опозиция на тези избори ще са хората, които няма да гласуват. Всеки би трябвало да се опита да намери своя представител в кандидат-президентските избори, каза Вълчев и призова хората да гласуват.

"Идеята на президентската институция е да осигурява възможност за постигане на съгласие", заяви Вълчев.

"Кандидатирах се за вицепрезидент, за да се отблагодаря за всичко, което съм получил. При пътуванията си успях да сравня България и да оценя колко хубаво място е тя. Идва едно време, в което трябва да се отплатиш за това, което си получил от прекрасната си родина", обясни мотивите си той. 

"През целия ми живот основната ми работа е била правото. Благодарен съм на моите учители - завърших Класическата гимназия и Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Работех 20 г. като адвокат, последните 5 г. бях административен ръководител на Националния информационен институт на България (БТА). Напълно разбирам тези, които ме познават като водещ. И двете неща биха били много полезни в президентството", каза Вълчев.

Запитан дали би критикувал кандидата за президент Илияна Йотова, той отговори, че трябва да се критикуват действия, а не да се раздават оценки на хората. "В БТА не се използват прилагателни, много по-силно е да използваш глаголи", каза Вълчев.

Той поясни, че в българското законотворчество ветото е отлагателно и целта му е да се намери по-добро решение за съответната правна уредба и да се води разговор.

Вълчев изтъкна, че е нужно в България надписите да бъдат на български език. Той даде пример с мястото за снимки "Greetings from Sofia" срещу входа на храм-паметника "Св. Ал. Невски" в София.

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