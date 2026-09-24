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Ердоган пред Зеленски: Нападенията срещу търговски кораби в Черно море трябва да спрат

Ердоган пред Зеленски: Нападенията срещу търговски кораби в Черно море трябва да спрат
AP/БТА

Турция е готова да направи всичко по силите си, за да приключи войната между Украйна и Русия, посочи турският лидер

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви пред украинския си колега Володимир Зеленски, че нападенията на Русия и Украйна срещу търговски кораби в Черно море са непонятни и е необходимо да бъдат предприети стъпки за тяхното прекратяване, съобщи Дирекцията по комуникации на турското президентство след срещата между двамата лидери.

Турция, която е член на НАТО и поддържа добри отношения както с Москва, така и с Киев след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г., многократно е призовавала воюващите страни да прекратят атаките в Черно море.

По време на срещата президентът Ердоган заяви, че Турция е готова да направи всичко по силите си, за да приключи войната между Украйна и Русия с траен мир, и че ще продължим усилията си за възобновяване на преките преговори“, се посочва в изявлението.

Нашият президент заяви, че трябва да бъде предприета стъпка по отношение на безопасността на корабоплаването в Черно море, че атаките срещу търговски кораби са необясними и че очакваме страните да действат отговорно“, се казва още в текста.

Турция съобщи, че е изпратила предложения до Украйна и Русия за прекратяване на атаките, някои от които са били насочени срещу кораби, собственост на турски компании, и са довели до смъртта на турски граждани. Анкара очаква отговорите на Москва и Киев.

Турските власти подчертават, че трябва да бъде намерено решение, което да позволи безопасното осъществяване на доставките на зърно от региона.

 

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