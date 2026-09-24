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Асен Василев критикува ПБ за вдигнатата забрана за износ на дизел и керосин

Асен Василев критикува ПБ за вдигнатата забрана за износ на дизел и керосин
Снимка: БТА

Това става в период на глобален дефицит и растящи цени, обясни той

Лидерът на ПП Асен Василев критикува остро взетите решения от Прогресивна България по време на вчерашното заседание на Народното събрание. Той изрази несъгласие с премахването на забраната за износ на горива във време на глобален дефицит и растящи цени.

Според него това решение не е в интерес на българските граждани, а облагодетелства единствено производителите на дизел, които ще реализират продукцията си на по-високи международни цени.

Василев обърна внимание и на друга приета мярка, касаеща премахването на тавана на лихвата по бързите кредити. Той иронизира твърденията, че лихва от единадесет хиляди процента вместо досегашните петдесет и два процента защитава потребителите и предпазва пазара от отлив на компании за микрокредитиране.

В заключение той посочи, че след като над един милион пенсионери са били върнати под линията на бедност, а увеличението на минималната работна заплата е било орязано, новите решения оказват допълнителен негативен натиск върху най-уязвимите групи от населението.

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