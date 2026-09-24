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Сарафов поиска проверка на правосъдния министър заради съмнения за политическа корупция

Сарафов поиска проверка на правосъдния министър заради съмнения за политическа корупция
БТА

Бившият главен прокурор изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата

Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, е подал сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до премиера Румен Радев.

Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата.

В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в кв. "Лозенец" в София, съобщава БНР.

Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции.

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