Активисти отново се затварят в клетки пред НС заради нехуманно отглеждане на телета

Граждани отново се затварят в клетки, поставени до входа на Народното събрание, в знак на протест срещу нехуманно отглеждане на телета. Акцията ще продължи две седмици, предава НОВА.

Организаторите от „Невидими животни“ настояват депутатите да забранят отглеждането на новородени телета в клетки. Преди парламентарните избори протестиращите получиха подкрепа от народни представители, но сега твърдят, че политическа воля за въвеждането на такава забрана липсва.

"Все още няма каквито и да било законодателни действия, така че да бъдат ограничени единичните изолационни клетки за телета“, каза председателят на "Невидими животни" Стефан Димитров.

Той припомни, че през юни организацията е внесла петиция с над 150 000 подписа на български граждани. По думите му преди изборите близо 50 депутати са заявили подкрепа за законодателни промени, свързани с отглеждането на телета, като половината от тях са били представители на управляващото мнозинство.

„Затова сме тук сега - да напомним на народните представители за тези обещания, защото обещанията са, за да се изпълняват“, каза Димитров.

От организацията посочват, че единичните клетки ограничават движението на телетата и възможността им да контактуват с други животни. Според протестиращите животните биват отделяни от майките си непосредствено след раждането и отглеждани в тесни индивидуални пространства.