Андрей Райчев за Гюров: Готин е, но политическият му език е кастриран

Социологът Андрей Райчев смята, че кандидатът за президент Андрей Гюров е в губеща позиция в надпреварата за „Дондуков“ 2. Причината е, че той избягва да говори по съществените политически теми.

„Гюров изцяло бяга от политическите теми, а това са войната в Украйна, джендър идеологията, имигрантите... По кой точно от тези въпроси може да каже нещо Гюров? Той няма какво да каже, освен „Аз съм готин“. Да, готин е, но политическият му език е кастриран; взета му е трибуната. Йотова, от друга страна, е в по-силни позиции и може да говори по политически теми“, коментира в ефира на bTV Райчев.

По думите му от екипа на Андрей Гюров „не се надяват толкова на тяхна победа“, колкото на провал и „автогол“ на Илияна Йотова.