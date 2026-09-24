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Андрей Райчев за Гюров: Готин е, но политическият му език е кастриран

Андрей Райчев за Гюров: Готин е, но политическият му език е кастриран
Снимка: БТА

Геновева Петрова смята, че Гюров може да говори за риска от концентрация на власт в една партия

Социологът Андрей Райчев смята, че кандидатът за президент Андрей Гюров е в губеща позиция в надпреварата за „Дондуков“ 2. Причината е, че той избягва да говори по съществените политически теми.

„Гюров изцяло бяга от политическите теми, а това са войната в Украйна, джендър идеологията, имигрантите... По кой точно от тези въпроси може да каже нещо Гюров? Той няма какво да каже, освен „Аз съм готин“. Да, готин е, но политическият му език е кастриран; взета му е трибуната. Йотова, от друга страна, е в по-силни позиции и може да говори по политически теми“, коментира в ефира на bTV Райчев.

По думите му от екипа на Андрей Гюров „не се надяват толкова на тяхна победа“, колкото на провал и „автогол“ на Илияна Йотова.

Колежката му Геновева Петрова от агенция „Алфа Рисърч“ се разграничи от мнението на Райчев и каза, че всъщност има теми, по които Андрей Гюров може да говори и говори, посочвайки за пример риска от концентрацията на власт в ръцете на един политически субект.

Андрей Райчев веднага ѝ опонира, като заяви, че с това твърдение „отново се търси провал на Йотова“. И допълни още, че според него Гюров прекалява с антируската си реторика. 

На свой ред Петрова му отвърна, че в действителност и правителството на Радев, и президентът Йотова имат по-близки позиции с Кремъл, отколкото с европейските партньори на България.

Иначе Петрова очаква основната интрига на изборите за държавен глава да бъде именно между Андрей Гюров и Илияна Йотова, като взе пак се застрахова и поясни, че винаги са възможни изненади.

Според нея мнозинството от симпатизанти на ГЕРБ ще послушат Бойко Борисов и няма да подкрепят нито един кандидат за президент на първия тур. Но допълни, че очаква една част от тях да подкрепят Гюров заради твърдата му позиция относно евроатлантическа ориентация на страната.

За решението на Борисов да не издигне кандидат-президентска двойка за изборите тя поясни, че по този начин ГЕРБ „са си платили електоралната цена“ за провала на парламентарните избори през април. 

Относно участието на „Възраждане“ на вота през октомври, Петрова прогнозира, че партията би навредила електорално на Йотова, но само при положение, че проведе силна предизборна кампания. 

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