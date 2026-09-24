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Икономика

Защо младите европейци не могат да си позволят собствен дом?

Защо младите европейци не могат да си позволят собствен дом?

По-младите поколения в Европа имат по-малко собствени жилища в сравнение с предходните поколения

Европа е изправена пред сериозна жилищна криза и същевременно младите хора усещат все по-силно последиците от нея. Купуването на собствен дом да остава мечта за мнозина.

По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по-младите поколения в Европа имат по-малко собствени жилища в сравнение с предходните поколения. Това се посочва в анализ на „Евронюз“.

Как са се променили нивата на притежание на собствено жилище при различните поколения? Защо собствеността сред младите европейци намалява?

Според доклада „Картографиране на тенденциите и разликите в богатството на домакинствата в страните от ОИСР“ по-младите поколения в Европа все по-трудно достигат равнищата на собственост върху жилища, които предходните поколения са имали на същата възраст.

Данните на ОИСР обхващат средните стойности за 20 страни от ЕС. 60% от родените около 1975 г. са притежавали собствен дом до 32-годишна възраст. Делът спада до 58% при родените през 1980 г. и до 52% при родените през 1985 г. 

До 36-годишна възраст 65% от родените през 1970 и 1975 г. са притежавали собствен дом, докато при поколението от 1980 г. делът е 60%.

По същия начин до 29-годишна възраст делът на собствениците на жилища е бил 52% сред родените през 1980 г., след което постепенно е намалял до 45% при родените през 1985 г. и до 41% при родените през 1990 г.

Разликата се забелязва и в още по-млада възраст при по-новите поколения. Например до 23-годишна възраст 32% от родените през 1985 г. са притежавали собствен дом в сравнение с 26% от родените през 1990 г.

При по-старите поколения разликите са били значително по-малки. До 44-годишна възраст 68% от родените през 1965 г. са притежавали собствено жилище, в сравнение с 69% при поколението от 1970 г. и 68% при родените през 1975 г.

Подобна е картината и при родените през 1960 г. До 46-годишна възраст собствен дом са имали 70% от тях, спрямо 71% при поколението от 1965 г. и 70% при родените през 1970 г.

Най-важната пречка е колко високи са цените на жилищата спрямо доходите на поколенията, които са навлезли в зряла възраст след началото на 2000-те години“, заяви Джонатан Криб, заместник-директор на Института за фискални изследвания (IFS), коментирайки ситуацията във Великобритания.

Въпросът не се изчерпва с това колко трудно е да се събере първоначалната вноска. Дори при достатъчно голяма вноска хората не могат да заемат достатъчно средства, за да купят жилище в района, в който живеят, или в близост до него“, добави той.

 

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