Съдия разпореди на Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS NOW и Politico
На журналистите бе забранено да влизат в Белия дом по заповед на Тръмп
Американският федерален съдия Тимъти Кели разпореди възстановяване на достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS NOW и вестник Politico, съобщи CNN.
На журналистите от въпросните медии бе забранено да влизат в официалните помещения по заповед на президента Доналд Тръмп.
Решението идва след изслушване, на което съдията попита в сряда защо Тръмп е оттеглил журналистическите им пропуски, без първо да установи ясни правила.