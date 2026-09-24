Съдия разпореди на Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS NOW и Politico

Американският федерален съдия Тимъти Кели разпореди възстановяване на достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS NOW и вестник Politico, съобщи CNN.

На журналистите от въпросните медии бе забранено да влизат в официалните помещения по заповед на президента Доналд Тръмп.