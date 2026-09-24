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Съдия разпореди на Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS NOW и Politico

Съдия разпореди на Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS NOW и Politico
AP/БТА

На журналистите бе забранено да влизат в Белия дом по заповед на Тръмп

Американският федерален съдия Тимъти Кели разпореди възстановяване на достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS NOW и вестник Politico, съобщи CNN.

На журналистите от въпросните медии бе забранено да влизат в официалните помещения по заповед на президента Доналд Тръмп.

Решението идва след изслушване, на което съдията попита в сряда защо Тръмп е оттеглил журналистическите им пропуски, без първо да установи ясни правила.

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