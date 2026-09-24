Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Финландия хвърли бомбата и детронира световния шампион Италия

Финландия хвърли бомбата и детронира световния шампион Италия
АП/БТА

Скандинавците спечелиха драмата в Торино с 3:2 и за втори път в историята си достигнаха до полуфиналите на Европейско първенство

Финландия поднесе голямата сензация на Европейското първенство по волейбол, след като елиминира световния шампион Италия с 3:2 (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13).

Драматичният четвъртфинал се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а първи съдия на двубоя беше българинът Атанас Върбанов.

Италия спечели първия гейм с 25:21 и изглеждаше готова да оправдае ролята си на фаворит. Финландците обаче показаха изключителен характер във втората част. След оспорвана битка и поредица от обрати те измъкнаха гейма с 28:26 и изравниха резултата.

В третата част тимът на Оли Кунари доминираше напълно. Скандинавците поведоха с 9:3, запазиха високото ниво на началния удар и блокадата си и стигнаха до убедително 25:16.

Притисната до стената, Италия отговори в четвъртия гейм. Домакините поведоха рано, издържаха на опита за обрат на съперника и след 25:20 изпратиха срещата в решителен тайбрек.

„Скуадра адзура“ поведе с 11:8 в петия гейм и се доближи до полуфиналите, но Финландия отказа да се предаде. Ас на Лука Мартила възстанови равенството, а блокада срещу Матиа Ботоло даде аванс от 13:12 на гостите.

Финландците стигнаха до мачбол при 14:13, а последвалата грешка в атака на Юри Романо сложи край на драмата и донесе историческата победа.

Йонас Йокела беше над всички за победителите с 28 точки, а Лука Мартила добави 22. За Италия най-резултатен беше Юри Романо с 20 точки.

Финландия се класира за Топ 4 на европейско първенство едва за втори път в историята си. В петък скандинавците ще се изправят срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал защитаващият титлата си тим на Полша ще срещне Словения.

Още по темата

Полша не остави шанс на Германия и се класира за полуфиналите на Евроволей

Полша не остави шанс на Германия и се класира за полуфиналите на Евроволей

Франция прегази Румъния в София и се класира за полуфиналите на ЕвроВолей

Франция прегази Румъния в София и се класира за полуфиналите на ЕвроВолей

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е сред най-резултатните отбори на ЕвроВолей 2026

България е сред най-резултатните отбори на ЕвроВолей 2026

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка в Баку

Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка в Баку

Берлин се отказа от битката за домакинство на Олимпийски игри

Берлин се отказа от битката за домакинство на Олимпийски игри

Манчестър Юнайтед продава парчета от тревата на „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед продава парчета от тревата на „Олд Трафорд“

Везенков е големият фаворит за MVP в Евролигата

Везенков е големият фаворит за MVP в Евролигата

Никола Цолов започна с трето място в Баку

Никола Цолов започна с трето място в Баку

Водещи

Депутатите приеха промените в НК за нарушаване санкциите на ЕС

Депутатите приеха промените в НК за нарушаване санкциите на ЕС

Вигенин в Скопие: Случаят с Ива Михайлова е сред темите на заседанието ЕС – Северна Македония

Вигенин в Скопие: Случаят с Ива Михайлова е сред темите на заседанието ЕС – Северна Македония

  • Преди 8 минути
Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка в Баку

Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка в Баку

  • Преди 11 минути
Василев: Има пропуски в предложенията на правителството за ограничаването на рекламата на хазарт

Василев: Има пропуски в предложенията на правителството за ограничаването на рекламата на хазарт

Туск на среща с Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

Туск на среща с Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

  • Преди 25 минути
Джиков: Държавата закъсня с облагането с данък свръхпечалба

Джиков: Държавата закъсня с облагането с данък свръхпечалба

  • Преди 35 минути
Радев пристигна на официално посещение в Полша

Радев пристигна на официално посещение в Полша

  • Преди 47 минути
Шишков: Основата на всяко икономическо развитие е предвидимостта

Шишков: Основата на всяко икономическо развитие е предвидимостта

Берлин се отказа от битката за домакинство на Олимпийски игри

Берлин се отказа от битката за домакинство на Олимпийски игри

  • Преди 58 минути
Професор от Атина: В България скоростно изграждат батерии

Професор от Атина: В България скоростно изграждат батерии

  • Преди 1 час
Манчестър Юнайтед продава парчета от тревата на „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед продава парчета от тревата на „Олд Трафорд“

  • Преди 1 час
Съдът остави в ареста момичето, участвало в убийството на Георги Кузев

Съдът остави в ареста момичето, участвало в убийството на Георги Кузев

ВСС предлага Ваня Анчева да е и.ф. председател на ВАС

ВСС предлага Ваня Анчева да е и.ф. председател на ВАС

Частна оръжейна компания от Скопие плаща на американски лобисти за позиционирането на Мицкоски

Частна оръжейна компания от Скопие плаща на американски лобисти за позиционирането на Мицкоски

  • Преди 2 часа
Везенков е големият фаворит за MVP в Евролигата

Везенков е големият фаворит за MVP в Евролигата

  • Преди 2 часа