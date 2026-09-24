Финландия хвърли бомбата и детронира световния шампион Италия

Финландия поднесе голямата сензация на Европейското първенство по волейбол, след като елиминира световния шампион Италия с 3:2 (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13).

Драматичният четвъртфинал се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а първи съдия на двубоя беше българинът Атанас Върбанов.

Италия спечели първия гейм с 25:21 и изглеждаше готова да оправдае ролята си на фаворит. Финландците обаче показаха изключителен характер във втората част. След оспорвана битка и поредица от обрати те измъкнаха гейма с 28:26 и изравниха резултата.

В третата част тимът на Оли Кунари доминираше напълно. Скандинавците поведоха с 9:3, запазиха високото ниво на началния удар и блокадата си и стигнаха до убедително 25:16.

Притисната до стената, Италия отговори в четвъртия гейм. Домакините поведоха рано, издържаха на опита за обрат на съперника и след 25:20 изпратиха срещата в решителен тайбрек.

„Скуадра адзура“ поведе с 11:8 в петия гейм и се доближи до полуфиналите, но Финландия отказа да се предаде. Ас на Лука Мартила възстанови равенството, а блокада срещу Матиа Ботоло даде аванс от 13:12 на гостите.

Финландците стигнаха до мачбол при 14:13, а последвалата грешка в атака на Юри Романо сложи край на драмата и донесе историческата победа.

Йонас Йокела беше над всички за победителите с 28 точки, а Лука Мартила добави 22. За Италия най-резултатен беше Юри Романо с 20 точки.

Финландия се класира за Топ 4 на европейско първенство едва за втори път в историята си. В петък скандинавците ще се изправят срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал защитаващият титлата си тим на Полша ще срещне Словения.