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ЦРУ предупреждава за руска атака с дрон срещу Испания, Франция или Италия

ЦРУ предупреждава за руска атака с дрон срещу Испания, Франция или Италия

Предупреждението описва използването на дронове Gerbera, изстрелвани от търговски кораби, с обхват до 600 километра.

Американските разузнавателни служби предупредиха няколко европейски правителства, че Русия може да подготвя операция с дронове срещу Испания, Франция или Италия. Според информация, с която разполагат литовските власти, Москва може да използва дронове, изстреляни от морето и скрити в търговски кораби. „Те ще използват дронове, изстреляни от морето, скрити в корабни контейнери; изобщо не е трудно“, каза пред El Mundo източник, близък до литовското Министерство на отбраната.

Предупреждението е било разпространено сред европейските външни министерства малко след пътуването на директора на ЦРУ Джон Ратклиф до Москва на 25 август. Ратклиф е пристигнал с американски военен самолет, който е спрял в Рига. The Wall Street Journal и Politico съобщиха, че ръководителят на американската агенция е пътувал до Русия, за да предупреди за възможна атака или провокация, насочена срещу НАТО. Източници, запознати с предупреждението и цитирани от El Mundo, твърдят, че Испания, Франция и Италия са били информирани за евентуална операция срещу една от тези три страни.

Дронове с обхват до 600 километра

Наличната информация сочи, че „Гербера“ е един от моделите, които Русия би могла да използва. Дронът е дълъг приблизително два метра, има размах на крилете от 2,5 метра, може да тежи до 18 килограма и да достига скорост от около 160 километра в час. Максималният му деклариран обхват е около 600 километра, въпреки че това зависи от полезния товар и условията на полета. Ако бъде изстрелян на 200–300 километра от брега, той би могъл да достигне европейска територия за приблизително един час и 15 минути до два часа.

На място са подготвени три дрона с делтапланерни крила. Предупреждението, споделено с няколко европейски правителства, сочи към възможни руски операции с използването на безпилотни летателни апарати, изстрелвани от морето.

Експлозивният му полезен товар е ограничен и не е предназначен за унищожаване на големи съоръжения, но може да причини пожари, да повреди оборудване или да доведе до временно затваряне на пристанище или летище. „Гербера-2“, открита наскоро край полския бряг, е носела фрагментационна бойна глава с около четири килограма експлозив, въпреки че не се смята, че именно това устройство е било изстреляно от морето.

Загриженост относно увеличаването на броя на инцидентите

Предупреждението идва след няколко инцидента, които засилиха напрежението в Европа. Те включват навлизането на 19 невъоръжени дрона в полското въздушно пространство преди около година, както и неотдавнашен инцидент с въоръжени дронове на летище в Лайпциг, който германските власти приписват на руското разузнаване.

През февруари шведско военноморско подразделение също е засякло дрон, излитащ от руски кораб в протока Йоресунд, а на 14 септември руски военен кораб е изстрелял две сигнални ракети по датски военен хеликоптер в международни води в Балтийско море.

Киър Джайлс, британски анализатор, специализиран в руската военна стратегия, заяви пред El Mundo, че разстоянието от Русия не изключва страни като Испания от евентуална операция.

„Не е задължително страните на фронтовата линия да бъдат обект на атака. Целта ще бъде там, където се намира най-слабата точка на Европа“, твърди той.

Според Джайлс подобно действие би могло да има за цел не толкова широко разпространено материално унищожение, колкото да наруши функционирането на инфраструктурата, да всява тревога и да демонстрира способността на Русия да действа далеч от собствените си граници.

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