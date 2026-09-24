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Везенков е големият фаворит за MVP в Евролигата

Везенков е големият фаворит за MVP в Евролигата
АП/БТА

Българската звезда може да стане първият баскетболист в историята, печелил наградата три пъти

Александър Везенков е основният фаворит за наградата за най-полезен играч в Евролигата през сезон 2026/27. Това показва анкета на специализирания сайт BasketNews сред генералните мениджъри на участващите в турнира отбори.

Българският национал е получил 40 процента от гласовете. На второ място се нарежда неговият съотборник в Олимпиакос Жан Монтеро, който през миналия сезон играеше за Валенсия.

Везенков и Монтеро завършиха съответно на първо и второ място в класацията за MVP през предишната кампания. Ако българинът отново спечели отличието, той ще се превърне в първия баскетболист в историята на Евролигата с три такива награди.

Генералните мениджъри очакват Олимпиакос отново да бъде сред водещите отбори. Всички гласували са посочили гръцкия шампион като участник във Финалната четворка.

След Олимпиакос се нареждат Панатинайкос с 86,7 процента от вота, Реал Мадрид със 73,3 процента и Фенербахче с 66,7 процента. Гласове за място сред най-добрите четири са получили още Дубай и Жалгирис.

За потенциални изненади през сезона са определени Жалгирис, Макаби Тел Авив и Дубай. Фаворит за титлата обаче е Панатинайкос, който събира 46,7 процента от гласовете. Олимпиакос е втори с 20,7 процента.

„Зелените“ бяха посочвани като основен претендент и през предишните две кампании, но трофеят беше спечелен последователно от Фенербахче и Олимпиакос.

Новият сезон в Евролигата започва по-късно днес, а Везенков отново ще бъде в центъра на вниманието.

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