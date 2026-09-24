Новини
Търси
Подкаст
Общество

ВСС предлага Ваня Анчева да е и.ф. председател на ВАС

ВСС предлага Ваня Анчева да е и.ф. председател на ВАС
Снимка: БТА

Това да стане от 2 октомври, искат съдебните кадровици

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно реши да отправи предложение към съдия Ваня Анчева да изпълнява функциите на председател на Върховния административен съд от 2 октомври.

До необходимостта от ново временно ръководство се стига, след като настоящият и.ф. председател на ВАС Любомир Гайдов е уведомил, че няма да може да изпълнява задълженията си в периода от 2 до 15 октомври. Гайдов пое временно ръководството на съда на 14 април тази година, като мандатът му като изпълняващ функциите е до 15 октомври.

Изборът предложението първо да бъде отправено към Анчева е свързан с това, че тя е съдията с най-голямо старшинство във ВАС. Ако тя не приеме да заеме временно поста, Съдийската колегия ще се обърне последователно към останалите магистрати във Върховния административен съд според тяхното старшинство.

Още по темата

ВАС прие за закъсняло искането за отстраняването на Борислав Сарафов

ВАС прие за закъсняло искането за отстраняването на Борислав Сарафов

Бившият европрокурор Теодора Георгиева отново е съдия в Административен съд - София град

Бившият европрокурор Теодора Георгиева отново е съдия в Административен съд - София град

Бобчева: Всички спорове за кризата с боклука в София са във Върховния административен съд

Бобчева: Всички спорове за кризата с боклука в София са във Върховния административен съд

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Професор от Атина: В България скоростно изграждат батерии

Професор от Атина: В България скоростно изграждат батерии

Съдът остави в ареста момичето, участвало в убийството на Георги Кузев

Съдът остави в ареста момичето, участвало в убийството на Георги Кузев

Световни учени обсъждат умните градове в София

Световни учени обсъждат умните градове в София

Подпийнал 16-годишен катастрофира край Велико Търново

Подпийнал 16-годишен катастрофира край Велико Търново

Йотова и Мушикивабо: Принципите на Франкофонията са все по-актуални

Йотова и Мушикивабо: Принципите на Франкофонията са все по-актуални

Водещи

Депутатите приеха промените в НК за нарушаване санкциите на ЕС

Депутатите приеха промените в НК за нарушаване санкциите на ЕС

Вигенин в Скопие: Случаят с Ива Михайлова е сред темите на заседанието ЕС – Северна Македония

Вигенин в Скопие: Случаят с Ива Михайлова е сред темите на заседанието ЕС – Северна Македония

  • Преди 7 минути
Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка в Баку

Джордж Ръсел най-бърз в първата тренировка в Баку

  • Преди 10 минути
Василев: Има пропуски в предложенията на правителството за ограничаването на рекламата на хазарт

Василев: Има пропуски в предложенията на правителството за ограничаването на рекламата на хазарт

Туск на среща с Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

Туск на среща с Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна

  • Преди 24 минути
Джиков: Държавата закъсня с облагането с данък свръхпечалба

Джиков: Държавата закъсня с облагането с данък свръхпечалба

  • Преди 34 минути
Радев пристигна на официално посещение в Полша

Радев пристигна на официално посещение в Полша

  • Преди 46 минути
Шишков: Основата на всяко икономическо развитие е предвидимостта

Шишков: Основата на всяко икономическо развитие е предвидимостта

Берлин се отказа от битката за домакинство на Олимпийски игри

Берлин се отказа от битката за домакинство на Олимпийски игри

  • Преди 57 минути
Професор от Атина: В България скоростно изграждат батерии

Професор от Атина: В България скоростно изграждат батерии

  • Преди 1 час
Манчестър Юнайтед продава парчета от тревата на „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед продава парчета от тревата на „Олд Трафорд“

  • Преди 1 час
Съдът остави в ареста момичето, участвало в убийството на Георги Кузев

Съдът остави в ареста момичето, участвало в убийството на Георги Кузев

ВСС предлага Ваня Анчева да е и.ф. председател на ВАС

ВСС предлага Ваня Анчева да е и.ф. председател на ВАС

Частна оръжейна компания от Скопие плаща на американски лобисти за позиционирането на Мицкоски

Частна оръжейна компания от Скопие плаща на американски лобисти за позиционирането на Мицкоски

  • Преди 2 часа
Везенков е големият фаворит за MVP в Евролигата

Везенков е големият фаворит за MVP в Евролигата

  • Преди 2 часа