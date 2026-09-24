ВСС предлага Ваня Анчева да е и.ф. председател на ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно реши да отправи предложение към съдия Ваня Анчева да изпълнява функциите на председател на Върховния административен съд от 2 октомври.

До необходимостта от ново временно ръководство се стига, след като настоящият и.ф. председател на ВАС Любомир Гайдов е уведомил, че няма да може да изпълнява задълженията си в периода от 2 до 15 октомври. Гайдов пое временно ръководството на съда на 14 април тази година, като мандатът му като изпълняващ функциите е до 15 октомври.

Изборът предложението първо да бъде отправено към Анчева е свързан с това, че тя е съдията с най-голямо старшинство във ВАС. Ако тя не приеме да заеме временно поста, Съдийската колегия ще се обърне последователно към останалите магистрати във Върховния административен съд според тяхното старшинство.