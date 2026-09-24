Никола Цолов започна с трето място в Баку

Никола Цолов записа трето време в свободната тренировка преди двойния кръг от Формула 2 в Баку.

Българският пилот на Кампос Рейсинг направи най-силната си обиколка в самия край на сесията. Той премина по 6.003-километровото градско трасе за 1:56.821 минути.

Най-бърз беше Куш Майни с време 1:56.532 минути. Алес Дън остана на втората позиция с изоставане от около две десети, а Цолов допълни първата тройка.

Съперниците на българина в битката за титлата останаха зад него. Габриеле Мини завърши пети, а Рафаел Камара се нареди шести. Двамата не успяха да свалят времената си под 1:57 минути.

Представянето е добър старт за Цолов преди натоварената програма в Азербайджан. Квалификациите започват от 13:00 часа българско време, като веднага след първата сесия ще се проведе и втората.

Спринтовото състезание е насрочено за петък, 25 септември, от 7:15 часа, а първата дълга надпревара ще започне от 13:15 часа. Второто основно състезание е в събота от 10:00 часа българско време.

Цолов води в генералното класиране със 177 точки. Българинът има седем точки аванс пред Камара, докато Мини изостава с още 17.