Никола Цолов започна с трето място в Баку
Лидерът във Формула 2 даде силна заявка преди решаващия двоен кръг за Голямата награда на Азербайджан
Никола Цолов записа трето време в свободната тренировка преди двойния кръг от Формула 2 в Баку.
Българският пилот на Кампос Рейсинг направи най-силната си обиколка в самия край на сесията. Той премина по 6.003-километровото градско трасе за 1:56.821 минути.
Най-бърз беше Куш Майни с време 1:56.532 минути. Алес Дън остана на втората позиция с изоставане от около две десети, а Цолов допълни първата тройка.
Съперниците на българина в битката за титлата останаха зад него. Габриеле Мини завърши пети, а Рафаел Камара се нареди шести. Двамата не успяха да свалят времената си под 1:57 минути.
Представянето е добър старт за Цолов преди натоварената програма в Азербайджан. Квалификациите започват от 13:00 часа българско време, като веднага след първата сесия ще се проведе и втората.
Спринтовото състезание е насрочено за петък, 25 септември, от 7:15 часа, а първата дълга надпревара ще започне от 13:15 часа. Второто основно състезание е в събота от 10:00 часа българско време.
Цолов води в генералното класиране със 177 точки. Българинът има седем точки аванс пред Камара, докато Мини изостава с още 17.