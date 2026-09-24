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Световни учени обсъждат умните градове в София

Световни учени обсъждат умните градове в София
Снимка: БТА

Посетителите ще могат да видят София в 3D среда

На 28 септември до 2 октомври в института GATE в София започва голям Международен научно-технологичен форум, посветен на градовете на бъдещето. В рамките на няколко дни учени, изследователи, технологични експерти, представители на бизнеса и публичния сектор ще обсъждат как изкуственият интелект, големите данни и дигиталните технологии могат да допринесат за създаването на по-интелигентни, устойчиви, безопасни и по-добри за живеене градове. Сред основните теми са и климатичните промени, устойчивото развитие и адаптацията на градската среда. 

Това е едно от най-големите събития по рода си, защото обединява три други събития в рамките на една конференция“. Това заяви в „Здравей, България” доктор Лидия Витанова, която е изследовател в Института GATE, България.

По думите ѝ миналата година конференцията се е провела в Токийския университет в Кашива, Япония, а тази година домакинството е прехвърлено на България. „Имахме честта да присъстваме и да поемем, както се казва, щафетата от Япония към България“, допълни д-р Витанова.

Сред акцентите на форума ще бъдат изкуственият интелект, дигиталните двойници и климатът. Ще бъдат представени и разработки, свързани конкретно с градската среда в София. „Част от темите, които ще бъдат представени за първи път в София и България, ще бъдат свързани с микроклимата в столицата и с топлинния стрес в града“, обясни д-р Витанова.

В института GATE вече се работи по дигитален двойник на София, който може да се използва за анализ на климатични явления в градската среда. Един от фокусите е свързан с ефекта на градския топлинен остров и топлинния стрес. „Разработили сме първи дигитален двойник, който е свързан с топлинния остров и топлинния стрес. Ще имаме на „ГЕО София 2026“ демо, което ще бъде представено от нашите колеги“, каза още тя.

Посетителите ще могат да видят София в 3D среда и да разгледат различни данни, свързани с градския топлинен остров и бъдещия климат на столицата. Организаторите се надяват форумът да привлече представители на институции, научни и други организации, както и жители на София, за които представените технологии могат да дадат по-добра представа за начина, по който градовете могат да се адаптират към промените в климата.

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