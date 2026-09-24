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Съдът остави в ареста момичето, участвало в убийството на Георги Кузев

Съдът остави в ареста момичето, участвало в убийството на Георги Кузев

Има доказателства за участие на девойката в тежкото престъпление

Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 16-годишното момиче, от групата обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

Тя е единствената от осемте непълнолетни обвиняеми по случая, която за пореден път обжалва решението да остане в ареста. На първа инстанция Окръжният съд в Пловдив потвърди задържането й. Делото днес се гледа при закрити врата.

Освобождаването на когото и да е от извършителите на това тежко престъпление, би било скандал. Все още тече сбирането на доказателства по делото, заяви пред БНТ адвокат Димитър Марковски. Той е адвокат на сестрата на жертвата Георги Кузев. 

Според Съда по делото има доказателства за участието на момичето, което се потвърждава и от заключенията на двете съдебни медицински експертизи. Като мотив за решението си Съдът също така посочва и опасността, ако тя бъде освободена да въздейства на свидетелите, които също са непълнолетни, включително и чрез социалните мрежи.

Адвокатът Марковски допълни, че сестрата на жертвата преживява тежко случилото се.

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