Съдът остави в ареста момичето, участвало в убийството на Георги Кузев

Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 16-годишното момиче, от групата обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

Тя е единствената от осемте непълнолетни обвиняеми по случая, която за пореден път обжалва решението да остане в ареста. На първа инстанция Окръжният съд в Пловдив потвърди задържането й. Делото днес се гледа при закрити врата.

Освобождаването на когото и да е от извършителите на това тежко престъпление, би било скандал. Все още тече сбирането на доказателства по делото, заяви пред БНТ адвокат Димитър Марковски. Той е адвокат на сестрата на жертвата Георги Кузев.

Според Съда по делото има доказателства за участието на момичето, което се потвърждава и от заключенията на двете съдебни медицински експертизи. Като мотив за решението си Съдът също така посочва и опасността, ако тя бъде освободена да въздейства на свидетелите, които също са непълнолетни, включително и чрез социалните мрежи.

Адвокатът Марковски допълни, че сестрата на жертвата преживява тежко случилото се.