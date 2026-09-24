Убийството на Георги Кузев: Съдът решава дали да освободи 16-годишно момиче
Случаят е от 4 август тази година, когато 37-годишният Георги Кузев беше намерен тежко пребит в района на Младежкия хълм в Пловдив
16-годишното момиче, обвинено за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм през месец август в Пловдив, отново ще поиска да излезе от ареста.
Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес жалбата, с която тя оспорва решението на Окръжния съд от 14 септември.
Тогава ѝ беше отказана промяна на най-тежката мярка „задържане под стража“ с по-лека и така тя беше оставена в ареста.
Момичето е сред 8-те непълнолетни, които са с повдигнати обвинения за престъплението.
Случаят е от 4 август тази година, когато 37-годишният Георги Кузев беше намерен тежко пребит в района на Младежкия хълм в Пловдив.
Според прокуратурата голяма група младежи е нападнала мъжа, след като го е примамила на среща.
Държавното обвинение твърди, че престъплението е извършено с особена жестокост и по хулигански подбуди, както и по подбуди, свързани със сексуалната ориентация на жертвата.