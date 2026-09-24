Новини
Търси
Подкаст
Общество

Убийството на Георги Кузев: Съдът решава дали да освободи 16-годишно момиче

Убийството на Георги Кузев: Съдът решава дали да освободи 16-годишно момиче
БТА

Случаят е от 4 август тази година, когато 37-годишният Георги Кузев беше намерен тежко пребит в района на Младежкия хълм в Пловдив

16-годишното момиче, обвинено за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм през месец август в Пловдив, отново ще поиска да излезе от ареста.

Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес жалбата, с която тя оспорва решението на Окръжния съд от 14 септември.

Тогава ѝ беше отказана промяна на най-тежката мярка „задържане под стража“ с по-лека и така тя беше оставена в ареста.

Момичето е сред 8-те непълнолетни, които са с повдигнати обвинения за престъплението.

Случаят е от 4 август тази година, когато 37-годишният Георги Кузев беше намерен тежко пребит в района на Младежкия хълм в Пловдив.

Според прокуратурата голяма група младежи е нападнала мъжа, след като го е примамила на среща. 

Държавното обвинение твърди, че престъплението е извършено с особена жестокост и по хулигански подбуди, както и по подбуди, свързани със сексуалната ориентация на жертвата.

Още по темата

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

Съдът остави в ареста едно от момичетата, обвинени за убийството на Георги Кузев

Съдът остави в ареста едно от момичетата, обвинени за убийството на Георги Кузев

Адв. Марковски: От правна гледна точка е важно кой е имал водеща роля за убийството на Георги Кузев

Адв. Марковски: От правна гледна точка е важно кой е имал водеща роля за убийството на Георги Кузев

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Андрей Райчев за Гюров: Готин е, но политическият му език е кастриран

Андрей Райчев за Гюров: Готин е, но политическият му език е кастриран

Активисти отново се затварят в клетки пред НС заради нехуманно отглеждане на телета

Активисти отново се затварят в клетки пред НС заради нехуманно отглеждане на телета

35% ръст на жалбите за проблеми с водата отчита омбудсманът

35% ръст на жалбите за проблеми с водата отчита омбудсманът

Стефан Антонов: Правителството още не е извадило тежката пехота срещу цените на горивата

Стефан Антонов: Правителството още не е извадило тежката пехота срещу цените на горивата

Търговците във Велико Търново често не издават касови бележки, сочи проверка на НАП

Търговците във Велико Търново често не издават касови бележки, сочи проверка на НАП

Водещи

Какво представлява "умното" финансиране

Какво представлява "умното" финансиране

Съдия разпореди на Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS NOW и Politico

Съдия разпореди на Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS NOW и Politico

  • Преди 14 минути
Сарафов поиска проверка на правосъдния министър заради съмнения за политическа корупция

Сарафов поиска проверка на правосъдния министър заради съмнения за политическа корупция

Андрей Райчев за Гюров: Готин е, но политическият му език е кастриран

Андрей Райчев за Гюров: Готин е, но политическият му език е кастриран

"Възраждане" настоява за незабавната оставка на посланика ни в Молдова

"Възраждане" настоява за незабавната оставка на посланика ни в Молдова

Активисти отново се затварят в клетки пред НС заради нехуманно отглеждане на телета

Активисти отново се затварят в клетки пред НС заради нехуманно отглеждане на телета

35% ръст на жалбите за проблеми с водата отчита омбудсманът

35% ръст на жалбите за проблеми с водата отчита омбудсманът

Асен Василев критикува ПБ за вдигнатата забрана за износ на дизел и керосин

Асен Василев критикува ПБ за вдигнатата забрана за износ на дизел и керосин

Защо младите европейци не могат да си позволят собствен дом?

Защо младите европейци не могат да си позволят собствен дом?

  • Преди 54 минути
Стефан Антонов: Правителството още не е извадило тежката пехота срещу цените на горивата

Стефан Антонов: Правителството още не е извадило тежката пехота срещу цените на горивата

Румъния вдигна изтребители заради паднал дрон

Румъния вдигна изтребители заради паднал дрон

  • Преди 1 час
Търговците във Велико Търново често не издават касови бележки, сочи проверка на НАП

Търговците във Велико Търново често не издават касови бележки, сочи проверка на НАП

Ердоган пред Зеленски: Нападенията срещу търговски кораби в Черно море трябва да спрат

Ердоган пред Зеленски: Нападенията срещу търговски кораби в Черно море трябва да спрат

  • Преди 1 час
Божидар Божанов: Нито аз, нито Мирчев познавахме Ивайло Калушев

Божидар Божанов: Нито аз, нито Мирчев познавахме Ивайло Калушев

Андрий Сибига обсъди с Абас Арагчи поддържане на ниско ниво на напрежение

Андрий Сибига обсъди с Абас Арагчи поддържане на ниско ниво на напрежение

  • Преди 2 часа