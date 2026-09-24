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След свлачището в "Аспарухово" ВиК Варна иска мораториум за строежите в района

След свлачището в "Аспарухово" ВиК Варна иска мораториум за строежите в района
Снимка: БТА

Капацитетът на водопреносната мрежа е изчерпан, стана ясно след свлачището в "Аспарухово"

От ВиК – Варна предлагат мораториум върху строежите в района, в който заради свлачище се наложи евакуация. Според дружеството капацитетът е изчерпан. Отрекоха и обвиненията, че авария на водопровод е причината за тръгналата земна маса. ВиК – Варна ще сезира прокуратурата и общината за унищожения от свлачището в „Аспарухово“ водопровод, заявиха вчера от дружеството. Все още няма позиция от фирмата изпълнител.

Според специалистите от ВиК в строителния изкоп има много подпочвени води, което натоварва съоръженията на дружеството, предава БНТ.

Инж. Веселин Русев, директор на ВиК-Варна: „Няколко помпи помпят тази подземна вода и се вкарва в наше съоръжение, без да е оразмерено това нещо... Къде се включват? Може би някъде в парка, не знам“.

Направени са изследвания на водата в изкопа на строителния обект. Резултатите са сравнени с водата, която тече по тръбопроводите на ВиК.

Светослав Натов, главен инженер на ВиК-Варна: „Водата няма нищо общо с водата в нашата мрежа. Абсолютно нищо. По химичен анализ това е подпочвена вода.“

Проектът за строителството в района на свлачището не е съгласуван с ВиК, казва Веселин Русев, въпреки че законът изисква това. Според общината обаче това не е необходимо.

Разрешението за строеж е издадено до фаза кота 0. Дали трябва или не трябва да има съгласуване с ВиК? След разговор с РДНСК инж. Москов – той ни увери, че на този етап не е нужно.

От дружеството казват, че е необходим мораториум за строителството в района, защото капацитетът на водопреносната мрежа е изчерпан. Възможно е хората от новите сгради да останат без вода и канализация.

Светослав Натов, главен инженер на ВиК-Варна: „Капацитетът е на 100 процента изчерпан и на водата, и на канала. Затова този проект не е съгласуван с нас.“

Яна Маринова, заместник-директор на ВиК-Варна: „За южните райони на града го говорим от година и половина, за нас е голям проблем.“

Заради свлачището в момента десет парцела са без вода и електрозахранване. Движението на земната маса вече е спряно. Спрени са и всички строителни дейности.

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