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Божидар Божанов: Нито аз, нито Мирчев познавахме Ивайло Калушев

Божидар Божанов: Нито аз, нито Мирчев познавахме Ивайло Калушев
Снимка: БТА

Спирането на рекламата за хазарт няма да се отрази на финансирането на спорта, смята той

Нито аз познавам Калушев, нито Ивайло Мирчев го познава. Или го е познавал до момента на смъртта буквално. Нито Христо Иванов, нито Антонета Цонева, които тогава са в ядрото. Абсолютни измислици“. Това заяви пред БНТ Божидар Божанов от "Да, България".

Той заяви, че според него фокусът трябва да бъде върху действията на институциите и наличната при тях информация.

По темата за паметната плоча край Петрохан Божанов осъди вандалската проява (Слави Трифонов премахна плочата). В същото време той изтъкна, че и поставянето на плочата е спорен въпрос, който трябва да бъде решен по институционален ред.

Относно ограничаването на рекламата за хазарт Божанов заяви: "пълната забрана на рекламата на хазарт трябва да доведе до намаляване на хазартната зависимост, а спирането на рекламата няма да означава спиране на финансирането на спорта".

По думите на Божанов предложението на управляващите за ограничаване на рекламата е в посоката, която „Демократична България“ вече е предложила.

То, първо, предложенията, които ние внесохме преди две седмици, които са също за пълна забрана на хазарт, са именно в тази посока и то поетапно, не веднага, разбира се, но когато спреш рекламата, когато спреш да тикаш хората непрекъснато да отидат и да залагат, да въртят, да правят какво ли още не, тогава естествено, има дори световни изследвания такива, които показват, че хазартните зависимости, хората, които играят хазарт, намаляват. Именно затова посоката е правилна. Между другото, може да се каже, това е начинът, по който опозицията върши работа. Опозицията слага една тема, казва, трябва да стане по този начин и това е натискът върху управляващите и те да отидат в тази посока.“

Той коментира и аргумента, че спортът разчита на финансиране от хазартни компании, особено на фона на въпроса за рекламите, които достигат до деца.

Да. Действително финансирането на спорта е проблем, който няма кратко и лесно решение. Не може просто държавата да вземе и да излее пари, най-малкото, защото няма достатъчно. И това не е само професионалният спорт. Това е непрофесионалният спорт, младежите. Не просто професионалните клубове, младежките към големите отбори, а и всички школи.“, призна политикът.

Според него ограничаването на рекламата не трябва да се представя като заплаха за спортното финансиране.

„Спирането на рекламата на хазарт няма да спре парите за спорта, защото такива атаки ще има.“

Божанов разказа и за негативни реакции срещу него след внасянето на законопроекта. „И между другото, като публикувахме нашия законопроект, започнаха едни атаки от сайтове, свързани с хазартни оператори, от телевизия и не от вашата, разбира се, към мен лично.“

По думите му атаките са били свързани с опит предложението да не бъде прието.

На въпрос за евентуално хазартно лоби в парламента Божанов посочи, че това ще стане ясно при обсъждането и гласуването на законопроекта.

Ще видим при гласуването. Ще видим, защото законопроектът на управляващите беше качен снощи. Те първо предстои да го анализираме и да видим дали няма оставяна пък някоя вратичка.

Той даде пример как според него би могло да се заобиколи ограничението.

Защото хазартните лобита или всички лобита се познават по това, къде в алинея 2, изречение 2, е оставена една вратичка, през която после се оказва, че е законно да рекламираш по този начин. Примерно, рекламата е незаконна, обаче продуктовото позициониране и някакъв друг тип неща, например, описани в Закона за радиото и телевизията, са позволени“, каза Божанов.

Божанов коментира и предстоящите президентски избори и дали се очаква компроматна кампания. По думите му хората не очакват „предизборни пушилки“.

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