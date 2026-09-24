"Възраждане" настоява за незабавната оставка на посланика ни в Молдова

Парламентарната група на „Възраждане“ настоя за пореден път настоя в декларация за незабавната оставка на посланика ни в Молдова Мая Добрева.

Депутатите от политическата сила поставиха въпроса и през май от парламентарната трибуна.



"Ако не я подаде, призоваваме министъра на външните работи незабавно да започне процедура по нейното отзоваване, както и да изпрати в Кишинев ръководител на мисия, който да възстанови доверието в българската общност", заяви Ангел Георгиев от парламентарната трибуна.

"Всяко по-нататъшно забавяне ще бъде разбрано от българите в Молдова като безразличие, а мълчането на българската държава като одобрение", добави той.

Конкретният повод за исканата оставка е отсъствието на дипломата на юбилейното 25-то издание на международния етнокултурен фестивал „Единство в многообразието“, състоял се на 19 септември в Тараклия, отбелязва БТА.

"Организаторите поканиха българската държава да бъде с тях, както винаги досега, защото мястото на България на този празник е естествено и неизменно. Тази година обаче то остана незаето", каза Георгиев и обясни, че е бил там като председател на Комисията по политиките за българите извън страната.

"Доверието между българската държава и нашите сънародници се гради с години, но може да бъде разклатено само с едно решение. И в Тараклия то вече е разклатено. Възстановяването му започва с ясен знак, че Република България не приема българите извън страната да бъдат оставени сами", заявиха още от „Възраждане“.