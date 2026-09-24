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Румъния вдигна изтребители заради паднал дрон

Румъния вдигна изтребители заради паднал дрон
Pixabay

При инцидента няма ранени или нанесени материални щети

Дрон се разби край град Солка в румънския окръг Сучава, след като навлезе във въздушното пространство на Румъния рано тази сутрин, предават румънските медии. 

При инцидента няма ранени или нанесени материални щети.

Първата въздушна тревога през нощта е обявена в северната част на окръг Тулча, след като радарите на министерството на националната отбрана засичат група въздушни цели над Украйна, близо до границата.

В 04:41 ч. е изпратено предупреждение RO-Alert, а два испански изтребителя F-18 излитат от авиобаза „Михаил Когълничану”, за да следят ситуацията. Тогава не е отчетено навлизане в румънското небе и тревогата е отменена в 05:44 ч.

По-късно обаче румънската система за наблюдение е засякла нова въздушна цел близо до границата в северната част на окръг Ботошани. Под тревога са вдигнати два изтребителя F-16 на Румънските военновъздушни сили от авиобаза Борча.

По данни на Министерството на отбраната предполагаем дрон е навлязъл в румънското пространство и е останал в него около четири минути, след което паднал край Солка. 

Изпратено е предупреждение RO-Alert за жителите на Ботошани и Сучава.

Екипи на Министерството на вътрешните работи обезопасиха периметъра на падането и установиха, че става дума за малък дрон. 

Като предпазна мярка учебните занятия в четири населени места в района бяха преустановени до 10:00 ч.

Това е третият случай на задействане на системата RO-Alert заради дронове в северните румънски окръзи през последните две седмици.

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