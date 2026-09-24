Румъния вдигна изтребители заради паднал дрон
При инцидента няма ранени или нанесени материални щети
Дрон се разби край град Солка в румънския окръг Сучава, след като навлезе във въздушното пространство на Румъния рано тази сутрин, предават румънските медии.
При инцидента няма ранени или нанесени материални щети.
Първата въздушна тревога през нощта е обявена в северната част на окръг Тулча, след като радарите на министерството на националната отбрана засичат група въздушни цели над Украйна, близо до границата.
В 04:41 ч. е изпратено предупреждение RO-Alert, а два испански изтребителя F-18 излитат от авиобаза „Михаил Когълничану”, за да следят ситуацията. Тогава не е отчетено навлизане в румънското небе и тревогата е отменена в 05:44 ч.
По-късно обаче румънската система за наблюдение е засякла нова въздушна цел близо до границата в северната част на окръг Ботошани. Под тревога са вдигнати два изтребителя F-16 на Румънските военновъздушни сили от авиобаза Борча.
По данни на Министерството на отбраната предполагаем дрон е навлязъл в румънското пространство и е останал в него около четири минути, след което паднал край Солка.
Изпратено е предупреждение RO-Alert за жителите на Ботошани и Сучава.
Екипи на Министерството на вътрешните работи обезопасиха периметъра на падането и установиха, че става дума за малък дрон.
Като предпазна мярка учебните занятия в четири населени места в района бяха преустановени до 10:00 ч.
Това е третият случай на задействане на системата RO-Alert заради дронове в северните румънски окръзи през последните две седмици.