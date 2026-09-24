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Търговците във Велико Търново често не издават касови бележки, сочи проверка на НАП

Търговците във Велико Търново често не издават касови бележки, сочи проверка на НАП
БТА

За 4 дни са извършени 27 проверки

В дните около Деня на независимостта – 22 септември, бяха извършени засилени проверки на НАП във Велико Търново.

Инспекторите са следили за спазването на данъчното законодателство в районите с най-голям поток от туристи - централната градска част и Самоводската чаршия, предава БТВ.

От 18 до 22 септември служители на Главна дирекция „Фискален контрол“ към НАП са извършили 27 проверки на хотели, магазини, търговски обекти, салони за красота, щандове за плодове и зеленчуци, както и обекти за продажба на сладолед и други стоки.

При проверките са установени 26 нарушения. От НАП уточняват, че това не означава, че нарушения са открити във всеки проверен обект, тъй като на едно място може да са установени повече от едно нарушение.

Сред най-честите нарушения са неиздаване на касов бон, липса на задължителен реквизит във фискалния бон и разминаване между наличните в касата средства и отчетеното на фискалното устройство.

По-сериозни нарушения са установени на Самоводската чаршия, където по време на празничните дни се проведе и фестивалът „Нощта на Самоводската чаршия“. На две сергии инспекторите са установили липса на фискално устройство, както и неиздаване на касови бележки.

Проверени са и питейни заведения по търговската улица. В един от обектите са установени три нарушения – липса на реквизит във фискалния бон, липса на кочан и неиздаване на касова бележка.

В някои случаи проверките са извършвани чрез метода „таен клиент“. Инспекторите първо са извършвали контролна покупка, а след като не са получавали касова бележка, са започвали проверката на обекта.

До момента няма запечатани търговски обекти. Предстои на нарушителите да бъдат съставени и връчени актове. Те ще разполагат със седемдневен срок за възражения, след което могат да бъдат издадени наказателни постановления. Проверките на НАП във Велико Търново продължават и след празничните дни.

 

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