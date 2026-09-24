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Стефан Антонов: Правителството още не е извадило тежката пехота срещу цените на горивата

Стефан Антонов: Правителството още не е извадило тежката пехота срещу цените на горивата
Снимка: БТА

Обществото започва да живее на заем, каза той

България е номер едно в Европейския съюз по поскъпване на горивата - 34,5% за година. Само за месец дизелът е скочил с 13,5%.

В отговор държавата обявява мерки за над 300 милиона евро, а за 2027 г. предлага по-високи данъчни облекчения, нов праг за регистрация по ДДС и по-големи ваучери за храна.

„Пакетът от мерки до момента е нещо като леката пехота – не е извадена тежката артилерия. В същото време трябва да си дадем сметка за три фактора. Пирият е, че държавата ни се намира в състояние на това да отчете рекорден бюджетен дефицит – тоест ресурсът е сериозно ограничен“, коментира в „Тази сутрин“ Стефан Антонов, журналист и финансов експерт.

Второ, ако изключим пазарни изкривявания и злоупотреби с монополно или картелно положение, за което регулаторите трябва да следят. Третото нещо е, че имаме както глобален инфлационен цикъл, така и огромно увеличение на паричното предлагане в България“, посочи Антонов.

През изминалата година в България са влети 9% от БВП под формата на заемите, които изтегли правителството на Желязков. Банките са отпуснали кредити за още 9 милиарда евро от миналия юни до този юни – тоест 16% расте паричното предлагане само по линия на банковото кредитиране“, обясни експертът.

Ако ние имаме такова наливане на пари в икономиката, това означава, че част от шока се компенсира в това, че обществото започва да живее на заем и поддържа стандарта си на живот със заем. Това по никакъв начин не е устойчиво“, каза той.

„Относителният дял, който виждаме като ръст, се дължи на факта, че българските горива имат ниска база. Причината за това е, че имаме нисък данък и акциз на фона на останалите държави членки“, каза от своя страна Цветомир Николов, анализатор в програма „Енергетика и климат“ в Център за изследване на демокрацията.

Предполагам са сравнявани цени на дребно и зависи дали преди или след данъци са сравнявани – предполагам след данъци. Оттам се вижда големият ръст на цената. Иначе при търговията преди данъци на дребно по данни на ЕК ние се падаме малко под средното за ЕС – около 10% по-евтини горива имаме преди данъци“, поясни Николов.

По думите му ниският акциз и ниското ДДС са това, което прави голямата разлика на колонката за потребителите спрямо тези в Германия, например.

При забрана за износа за българските горива, имаме голям излишък както на бензин, така и на дизел, което би трябвало да потиска цените. Дори да приемаме факта, че ние следваме плътно международните цени и игнорираме факта за износа, то тогава рафинерията прави голяма печалба. Тук се появяват много въпроси“, коментира Цветомир Николов.

На въпрос как това, че отново се разрешава износът на горива ще се отрази на цените, той заяви, че не би трябвало да има значим икономически шок, но със сигурност ще се види ускорен ръст на цените, защото търсенето ще се увеличи.

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