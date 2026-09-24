Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Мартин Владимиров: Горивата у нас са надценени с около 20 евроцента

Мартин Владимиров: Горивата у нас са надценени с около 20 евроцента
БТА

По думите на енергийния експерт в момента предлагането на горива у нас надхвърля търсенето с около 20-30%

"Цените на горивата в България ще продължат да бъдат силно зависими от международните цени на петрола и готовите горива, въпреки наличието на свръхпредлагане на вътрешния пазар".

Това заяви енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията пред НОВА ТВ. По думите му в момента предлагането на горива у нас надхвърля търсенето с около 20-30%. В същото време обаче цените на колонките остават високи, тъй като търговците на едро се ориентират по Средиземноморската борса.

„Това дава отклонение при нас, което спред мен е около 20 евроцента нагоре спремо това, което би трябвало да бъде. Има огромен недостиг на дизел на световния пазар и съответно цената на борсата се повишава. Всеки търговец гледа да максимизира печалбата си“.

Според него именно това е един от основните проблеми при ценообразуването у нас. Производствените разходи на рафинерията не са се променили чувствително, а разходите за транспорт също не са нараснали значително.

„Производствените разходи не се променят чувствително в рафинерията. Те са сравнително константни. Разходите за транспорт също не са се увеличили значително“.

Експертът е на мнение, че държавата има възможност да влияе върху ценообразуването, тъй като рафинерията се управлява чрез особен управител. По думите му това би позволило да се търси по-нисък марж при продажбата на горивата на вътрешния пазар.  

Според Владимиров до 16 септември в страната са постъпили близо 4,9 млн. тона горива и суров нефт - количество, което се равнява на близо 90% от общото потребление на страната за годината.

„Ако със същите темпове внасяме нефт и горива, ние със сигурност ще имаме  сериозен излишък на горива".

По думите му именно това е една от причините да бъде премахната забраната за износ на дизел. Очакването е натрупаните количества да могат да бъдат реализирани на международните пазари.

В същото време обаче отпадането на забраната за износ може да има и обратен ефект върху вътрешния пазар. Според Владимиров при увеличаване на износа предлагането в България може да намалее, което би оказало натиск за допълнително повишаване на цените.

„При вдигане на забраната за износ, напротив, предлагането на българския пазар ще намалее. Съответно би трябвало цените да се увеличат още повече“.

Той очаква през следващите месеци цените на бензина и дизела да останат зависими основно от международната конюнктура. Особено значение според него ще има развитието на ситуацията около Иран и Ормузкия проток. В същото време България има известно ценово предимство спрямо други европейски държави заради по-ниското данъчно облагане и по-ниските производствени цени.

„При производствените цени имаме един дискаунт около 9-10% за разлика от другите страни в Европейския съюз. Това вероятно няма да се промени следващите месеци“.

Владимиров не очаква настоящото поскъпване на горивата само по себе си да доведе до „галопираща инфлация“, но предупреди, че по-високите цени на горивата могат да окажат допълнителен инфлационен натиск. 

Още по темата

Цветомир Николов пред Таралеж: Възможно е да има още по-голямо поскъпване на горивата

Цветомир Николов пред Таралеж: Възможно е да има още по-голямо поскъпване на горивата

Над половин милион българи ще получат по 50 евро заради скъпите горива

Над половин милион българи ще получат по 50 евро заради скъпите горива

Евростат: България с най-голямо увеличение на цените на горивата в ЕС

Евростат: България с най-голямо увеличение на цените на горивата в ЕС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Социологът Геновева Петрова: Няма да има много голяма интрига на президентските избори

Социологът Геновева Петрова: Няма да има много голяма интрига на президентските избори

Има съмнения за умишлен палеж при пожара край вилна зона „Отдих“ край Хисаря

Има съмнения за умишлен палеж при пожара край вилна зона „Отдих“ край Хисаря

Цветомир Николов пред Таралеж: Възможно е да има още по-голямо поскъпване на горивата

Цветомир Николов пред Таралеж: Възможно е да има още по-голямо поскъпване на горивата

Поптодорова: Необходима е реформа на ООН на фона на 65 конфликта в света

Поптодорова: Необходима е реформа на ООН на фона на 65 конфликта в света

Любомир Кючуков: ЕС престана да бъде „мека сила"

Любомир Кючуков: ЕС престана да бъде „мека сила"

Водещи

Какво представлява "умното" финансиране

Какво представлява "умното" финансиране

Съдия разпореди на Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS NOW и Politico

Съдия разпореди на Тръмп да възстанови достъпа до Белия дом за журналисти от CNN, MS NOW и Politico

  • Преди 12 минути
Сарафов поиска проверка на правосъдния министър заради съмнения за политическа корупция

Сарафов поиска проверка на правосъдния министър заради съмнения за политическа корупция

Андрей Райчев за Гюров: Готин е, но политическият му език е кастриран

Андрей Райчев за Гюров: Готин е, но политическият му език е кастриран

"Възраждане" настоява за незабавната оставка на посланика ни в Молдова

"Възраждане" настоява за незабавната оставка на посланика ни в Молдова

Активисти отново се затварят в клетки пред НС заради нехуманно отглеждане на телета

Активисти отново се затварят в клетки пред НС заради нехуманно отглеждане на телета

35% ръст на жалбите за проблеми с водата отчита омбудсманът

35% ръст на жалбите за проблеми с водата отчита омбудсманът

Асен Василев критикува ПБ за вдигнатата забрана за износ на дизел и керосин

Асен Василев критикува ПБ за вдигнатата забрана за износ на дизел и керосин

Защо младите европейци не могат да си позволят собствен дом?

Защо младите европейци не могат да си позволят собствен дом?

  • Преди 51 минути
Стефан Антонов: Правителството още не е извадило тежката пехота срещу цените на горивата

Стефан Антонов: Правителството още не е извадило тежката пехота срещу цените на горивата

Румъния вдигна изтребители заради паднал дрон

Румъния вдигна изтребители заради паднал дрон

  • Преди 1 час
Търговците във Велико Търново често не издават касови бележки, сочи проверка на НАП

Търговците във Велико Търново често не издават касови бележки, сочи проверка на НАП

Ердоган пред Зеленски: Нападенията срещу търговски кораби в Черно море трябва да спрат

Ердоган пред Зеленски: Нападенията срещу търговски кораби в Черно море трябва да спрат

  • Преди 1 час
Божидар Божанов: Нито аз, нито Мирчев познавахме Ивайло Калушев

Божидар Божанов: Нито аз, нито Мирчев познавахме Ивайло Калушев

Андрий Сибига обсъди с Абас Арагчи поддържане на ниско ниво на напрежение

Андрий Сибига обсъди с Абас Арагчи поддържане на ниско ниво на напрежение

  • Преди 2 часа